WhatsApp migliora l'esperienza su iOS: ecco le novità in arrivo

Gli utenti iOS saranno felici di sapere che WhatsApp sta per migliorare la loro esperienza in piattaforma. Secondo quanto riportato infatti tutto diventerà a breve più intuitivo e soprattutto semplice da personalizzare. WhatsApp per iPhone infatti integrerà nuovi filtri per la scheda “Aggiornamenti”.

Questa funzione, attualmente disponibile solo nella beta 25.7.10.71, permette di scegliere cosa visualizzare tra gli stati e i canali, offrendo un maggiore controllo sulla schermata dedicata agli aggiornamenti.

Come funzionano i nuovi filtri di WhatsApp per iOS

Gli utenti che hanno accesso alla versione beta possono ora selezionare:

Solo stati , per vedere esclusivamente gli aggiornamenti temporanei dei propri contatti;

, per vedere esclusivamente gli aggiornamenti temporanei dei propri contatti; Solo canali , per visualizzare senza distrazioni le notizie e gli aggiornamenti dai canali seguiti;

, per visualizzare senza distrazioni le notizie e gli aggiornamenti dai canali seguiti; Entrambi, per mantenere la visualizzazione attuale.

L’organizzazione dei contenuti andrà nettamente a guadagnare rispetto a quanto accadeva in precedenza. Lo stesso avverrà per un discorso legato alla personalizzazione: gli utenti potranno infatti gestire la loro esperienza in base alle loro esigenze.

Un ritorno alla lista verticale degli stati su WhatsApp

Negli ultimi mesi, WhatsApp ha modificato la visualizzazione degli stati introducendo una disposizione orizzontale. Non tutti gli utenti hanno apprezzato questa scelta, e il nuovo filtro potrebbe rappresentare un’alternativa interessante: chi preferisce la classica lista verticale potrà tornare a utilizzarla senza dover navigare tra i canali.

Allo stesso tempo, chi utilizza principalmente i canali WhatsApp per seguire notizie e aggiornamenti potrà escludere gli stati e visualizzare solo i contenuti più rilevanti. Almeno per ora non trapelano informazioni su quando questa nuova funzionalità verrà resa disponibile per tutti al di fuori della versione beta. Molto probabilmente già durante le prossime settimane ci sarà un’estensione ad un numero maggiore di persone. L’obiettivo di WhatsApp resta dunque sempre lo stesso, ovvero quello di migliorare l’esperienza dei suoi utenti applicando delle modifiche che possano portare l’applicazione ad uscire parzialmente fuori dai soliti schemi.