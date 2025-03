WhatsApp: arrivano le conversazioni a thread, ecco cosa sono

Il lavoro che c’è dietro WhatsApp è inimmaginabile per molti e questa volta la piattaforma vuole proporre qualcosa di inedito. Il colosso della messaggistica istantanea infatti ha scelto di conferire agli utenti una nuova esperienza basata su una funzionalità utile per rendere le conversazioni più semplici da seguire e anche più strutturate.

Attraverso un’attenta analisi della versione beta riservata agli utenti Android (versione 2.25.7.7), è stato possibile individuare una nuova opportunità: quella di rispondere ai messaggi servendosi dei thread. Questa soluzione esiste già su altre applicazioni dedicate ai messaggi ma anche su alcuni social.

Come funzioneranno i thread su WhatsApp

Tutto sembra essere entusiasmante, ma la domanda sorge spontanea per molti: cosa sono i thread? WhatsApp ha intenzione di garantire agli utenti la possibilità di rispondere ad un messaggio anche nel caso in cui ce ne siano tanti altri dopo. L’obiettivo principale è quello di rendere la conversazione semplice, con tutte le risposte correlate all’interno di un unico thread dedicato.

La funzione sarà particolarmente utile nelle chat di gruppo, dove le conversazioni possono diventare rapidamente caotiche. Grazie ai thread, sarà più semplice capire chi sta rispondendo a cosa e mantenere un ordine più chiaro nei messaggi.

I vantaggi delle conversazioni a thread

Migliore organizzazione : sarà più semplice seguire discussioni specifiche senza perdere il contesto;

: sarà più semplice seguire discussioni specifiche senza perdere il contesto; Meno confusione nelle chat di gruppo : ogni risposta rimarrà collegata al messaggio di riferimento;

: ogni risposta rimarrà collegata al messaggio di riferimento; Risparmio di tempo : non sarà più necessario scorrere centinaia di messaggi per trovare una risposta importante;

: non sarà più necessario scorrere centinaia di messaggi per trovare una risposta importante; Flusso delle conversazioni più chiaro: il sistema sarà più intuitivo e naturale.

Quando arriverà questa novità su WhatsApp

Attualmente, la funzione è ancora in fase di sviluppo e verrà rilasciata con un aggiornamento futuro. WhatsApp prevede di introdurre i thread non solo nelle chat private e di gruppo, ma anche nelle Community e nei Canali. Non resta che attendere.