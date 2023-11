WhatsApp, arriva il codice segreto per Lucchetto Chat

Il 2023 è stato un anno importantissimo per WhatsApp. L’applicazione ha offerto numerosi aggiornamenti che hanno contribuito a migliorare la sua suite di funzionalità. Tra tutte le nuove possibilità concesse agli utenti, c’è anche Lucchetto Chat, utile per la sicurezza.

Questa nuova feature, lanciata ad inizio anno, permette alle persone di proteggere le conversazioni più riservate. Si tratta di un nuovo modo per salvaguardare la propria privacy su WhatsApp ma ai piani alti hanno pensato ad una nuova integrazione. Oggi arriva ufficialmente il codice segreto, uno strumento ulteriore che sarà in grado di proteggere le chat. Queste saranno molto più difficili da trovare nel caso in cui qualcuno dovesse avere accesso al vostro telefono.

Lucchetto Chat riceve l’integrazione con il codice segreto: WhatsApp aumenta la privacy

Grazie all’integrazione del codice segreto gli utenti di WhatsApp potranno impostare una password unica che sarà differente da quella usata per sbloccare il telefono. Questa garantirà un livello di privacy ulteriore alle chat con lucchetto. La cartella delle conversazioni con lucchetto potrà essere nascosta dall’elenco delle chat abituali, così da poterla visualizzare solo inserendo il codice segreto scelto.

Gli utenti potranno visualizzare la chat nascosta digitando il codice all’interno della barra di ricerca; sarà così che comparirà la conversazione, anche se l’utente potrà scegliere di farla comparire ugualmente nell’elenco delle chat.

Per applicare il lucchetto ad una nuova chat, bisognerà semplicemente tenere premuto su di essa, senza dover recarsi nelle impostazioni. WhatsApp ha voluto integrare ulteriormente Lucchetto Chat dopo aver ravvisato diversi apprezzamenti da parte della community. Con questa nuova funzionalità si spera che il senso di protezione sia ancora più spiccato.

Con il passare del tempo dunque la celebre piattaforma di messaggistica istantanea sta diventando un’applicazione sempre più impenetrabile. Il 2023 si sta per chiudere ma a quanto pare le sorprese sono sempre dietro l’angolo.