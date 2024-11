WhatsApp: arriva la possibilità di aggiungere testo ai messaggi inoltrati

WhatsApp sta lavorando su una funzione molto utile per chi utilizza spesso i messaggi inoltrati. La novità è disponibile nella versione Beta per Android e potrebbe semplificare molte conversazioni.

Con l’aggiornamento alla versione 2.24.25.3, alcuni utenti hanno ora la possibilità di aggiungere un messaggio personalizzato a qualunque contenuto inoltrato. Questo vale per immagini, GIF, video e, novità assoluta, anche per messaggi di testo, link e documenti.

La nuova funzionalità in arrivo su WhatsApp

In pratica, non sarà più necessario inviare messaggi separati per spiegare il motivo dell’inoltro o aggiungere dettagli utili: tutto può essere fatto direttamente al momento della condivisione.

Questa funzione punta a rendere più chiare le conversazioni, permettendo di dare contesto immediato ai contenuti inoltrati. Tutto ciò sarà davvero utile nel momento in cui l’utente sentirà l’esigenza di spiegare il perché di una determinata condivisione. Capita infatti di inviare un’immagine o un link in un gruppo o in un’altra chat, inoltrando il contenuto; con questa nuova aggiunta si può descrivere fin da subito il file inviato o lo scopo per cui è stato inviato.

Almeno per il momento la nuova funzione è ancora in fase di test. Pertanto si tratta di un aggiornamento disponibile solo per un gruppo ristretto di utenti che partecipano al programma Beta di WhatsApp su Android. Solitamente, queste prove servono a correggere eventuali problemi prima che la funzione venga rilasciata a tutti.

Quella dei messaggi da allegare ai contenuti inoltrati non è la sola novità a cui WhatsApp sta lavorando. Sono infatti diversi gli aggiornamenti in cantiere che al momento sono destinati solo ed esclusivamente a gruppi ristretti di utenti.

Per chi desidera provare le nuove funzioni in anteprima, l’iscrizione al programma Beta è disponibile tramite il Play Store, anche se i posti sono limitati. Almeno per ora non si sa quando l’update arriverà in pianta stabile.