WhatsApp introduce nuovi indicatori di digitazione: ecco cosa cambia

WhatsApp sta ponendo tutta la sua attenzione intorno ad alcuni accorgimenti che renderanno l’applicazione ancor migliore e soprattutto più intuitiva per gli utenti. Secondo quanto riportato infatti l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo sta introducendo diverse funzionalità innovative. Dopo aver introdotto strumenti come la trascrizione dei messaggi vocali, l’ultima novità riguarda i nuovi indicatori di digitazione, disponibili per molti utenti del programma Beta e in arrivo su alcune versioni stabili dell’app.

Come funzionano i nuovi indicatori di digitazione su WhatsApp

Nelle chat singole, le classiche diciture “sta scrivendo…” e “sta registrando un audio…” sono state sostituite ufficialmente da icone eleganti e minimali all’interno della conversazione. Quando qualcuno digita un messaggio, compare una bolla con tre puntini animati. Per i messaggi vocali, invece, si visualizza un’icona a forma di microfono, sempre racchiusa in una bolla discreta.

Un dettaglio interessante riguarda le chat di gruppo: in questo caso, le icone sono state personalizzate con il colore dell’avatar di chi sta scrivendo o registrando. Questo rende più facile distinguere i partecipanti attivi durante la conversazione.

Il team di sviluppo ha optato per un design sobrio e pulito, con animazioni che non risultano invasive. Nelle chat singole, gli indicatori sono in una tonalità uniforme di grigio, mentre nelle chat di gruppo si distinguono per i colori vivaci legati agli avatar dei partecipanti.

I nuovi indicatori di digitazione sono attualmente disponibili per tutti gli utenti del programma Beta di WhatsApp su Android. Tuttavia, stanno gradualmente arrivando anche sulla versione stabile dell’app, sia per Android che per iOS, ampliandone la diffusione a un numero sempre maggiore di utenti. Sono infatti tantissime le persone che già da giorni possono usufruire di questa novità.

Questa piccola, ma utile innovazione semplifica ulteriormente l’esperienza d’uso, aggiungendo un tocco di modernità alle interazioni quotidiane. Se non li avete ancora notati, tenete d’occhio i prossimi aggiornamenti.