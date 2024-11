WhatsApp: arriva la trascrizione automatica dei messaggi vocali

Le novità per quanto riguarda WhatsApp sono sempre dietro l’angolo e lo dimostrano le ultime indiscrezioni che sono trapelate sul web. Secondo quanto riportato infatti gli utenti che si trovano in condizioni particolari per le quali non possono ascoltare un messaggio vocale, potranno finalmente adottare la trascrizione automatica.

Come in molti ben sanno, questa funzionalità è stata testata per un lungo periodo all’interno delle varie versioni beta riservate ad Android e iOS. A quanto pare non manca molto all’arrivo nella versione stabile di WhatsApp.

WhatsApp: la trascrizione automatica dei messaggi è in arrivo

Gli utenti che erano totalmente disinformati in merito a questo argomento, devono sapere che sta per arrivare una funzionalità davvero unica e molto utile. In breve, lo smartphone si renderà utile quando arriverà un messaggio vocale che per cause di forza maggiore non si può ascoltare: la nota audio verrà trasformata automaticamente in testo qualora l’utente dovesse richiederlo.

Basta dunque attese, basta restare sulle spine quando arriva un messaggio vocale lungo che non si può ascoltare in quel momento. I dati restano sul dispositivo che riceve la nota audio e non vengono condivisi con altre persone in linea con i canoni legati alla privacy di WhatsApp che a sua volta si basa sulla crittografia end-to-end.

WhatsApp: la trascrizione dei messaggi vocali va attivata

Questa funzione non è attiva di default, quindi sarà l’utente a doverla abilitare manualmente. Ecco in che modo:

Basta andare su Impostazioni nell’app; Entrare nella sezione Chat; Trovare l’opzione Trascrizione messaggi vocali e attivarla.

Chi ha un telefono Android, al momento può scegliere tra quattro lingue: inglese, portoghese, spagnolo e russo. Su iOS le opzioni sono più ampie, ma dipendono dalla versione del sistema operativo. WhatsApp ha già detto che presto aggiungerà altre lingue.

La funzione è in arrivo a livello globale e dovrebbe essere attiva per tutti entro poche settimane. Non appena la vedrai comparire sul tuo telefono, potrai provarla subito.