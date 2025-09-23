WhatsApp: arriva nuova funzione per silenziare le menzioni everyone nei gruppi

Chi non si è mai trovato, almeno una volta, a dover gestire una raffica di notifiche provenienti da un gruppo su Whatsapp dopo che qualcuno ha utilizzato la funzione menzioni everyone?

Questa dinamica, tanto comune quanto spesso fonte di fastidio, potrebbe finalmente trovare una soluzione concreta grazie a una nuova funzionalità attualmente in fase di sviluppo. Si tratta di un’opzione che consentirà di silenziare menzioni collettive, garantendo così una gestione più efficace e meno invasiva delle notifiche gruppi su WhatsApp.

Secondo quanto anticipato da WABetaInfo, la novità è stata individuata nella versione beta 2.25.27.1 su Android, confermando come il team di sviluppo stia lavorando per offrire agli utenti una maggiore personalizzazione e controllo sulla propria esperienza di messaggistica. Non è ancora disponibile per i tester pubblici, ma la sola presenza di questa opzione nella versione di prova lascia ben sperare chi desidera limitare le interruzioni dovute a conversazioni di gruppo particolarmente animate.

Stop alle menzioni everyone: ecco come dovrebbe lavorare la funzione

L’importanza di questa funzione risiede soprattutto nella sua capacità di rispondere a una delle esigenze più sentite dagli utenti: la possibilità di non essere costantemente interrotti da notifiche collettive, pur continuando a ricevere messaggi individuali o comunicazioni rilevanti. In particolare, per chi fa parte di gruppi di lavoro o chat con numerosi partecipanti, la possibilità di silenziare menzioni rivolte a tutti si traduce in una maggiore concentrazione e produttività, senza rischiare di perdere messaggi importanti indirizzati personalmente.

La scelta di WhatsApp si inserisce in un contesto più ampio di aggiornamenti che puntano a migliorare sia la qualità della comunicazione che la gestione delle priorità. Recentemente, l’app ha introdotto chiamate vocali e video via satellite sui dispositivi Pixel 10, segnando un ulteriore passo avanti nella connettività e nell’accessibilità. Parallelamente, si sta lavorando all’integrazione di funzionalità di Intelligenza Artificiale per ottimizzare la composizione dei messaggi, a testimonianza di un impegno costante nell’innovazione.

Dal punto di vista dell’utente, il vero valore aggiunto di questa novità sta nel bilanciamento tra utilità e personalizzazione: la funzione menzioni everyone rimarrà disponibile per le comunicazioni di gruppo che richiedono attenzione immediata, ma sarà l’utente a decidere se ricevere o meno la notifica associata.