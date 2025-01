WhatsApp: arriva una nuova app rivale da parte di Google?

L’attenzione che gravita intorno al mondo della messaggistica non si focalizza questa volta solo sui soliti esponenti tra cui anche WhatsApp. La famosa piattaforma di Meta infatti potrebbe ritrovarsi con un altra app concorrente a breve nel mondo mobile. Le indiscrezioni di queste ore riferiscono che Google starebbe lavorando ad una piattaforma tutta nuova che offrirà numerose funzioni e anche qualcosa di innovativo per quanto concerne il backup delle chat.

WhatsApp verrà sfidata da Google soprattutto sul backup

La notizia sorprende: WhatsApp sta per fronteggiare una nuova concorrente secondo le indiscrezioni di questa giornata. Oltre a tutto ciò però pare che il punto forte della nuova idea di Google sia basato su un sistema di backup totalmente nuovo. Questo si dovrebbe basare sul salvataggio diretto all’interno dell’account Google degli utenti. Inoltre sarà possibile scegliere se utilizzare la connessione Wi-Fi o i dati mobili per gestire i salvataggi, offrendo un controllo completo sulle impostazioni. Questo approccio, simile a quello di Gmail, mira a rendere la gestione delle chat più semplice e personalizzata.

L’app utilizzerà anche lo standard RCS (Rich Communication Services), che consente l’invio di immagini e video in alta qualità. Questo rappresenta un notevole passo avanti rispetto agli SMS tradizionali, rendendo la nuova app un’opzione moderna e competitiva.

Gestione dello spazio e funzionalità avanzate

Google sta pensando anche ad un’altra funzione molto comoda per gli utenti, ovvero una barra dedicata al controllo dello spazio occupato dalle chat sul dispositivo. È proprio in questo modo che chi userà la prossima applicazione in arrivo potrà tenere sotto controllo l’intera situazione.

L’obiettivo principale del colosso americano è quello di mettere a disposizione qualcosa che WhatsApp non offre, rispondendo pienamente alle esigenze degli utenti. L’applicazione non è stata ancora lanciata e pertanto è impossibile fornire una data precisa per il suo lancio, ma pare che il progetto prosegua a gonfie vele.