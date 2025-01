WhatsApp diventa più divertente: arrivano sticker ed effetti tutti nuovi

Tra tutte le novità introdotte a bordo di WhatsApp nell’ultimo periodo, ci sono cose realmente interessanti ma stando a quanto riportato ne potrebbero arrivare ancora delle altre. Le indiscrezioni infatti riferiscono di una serie di nuovi sticker da poter personalizzare e di nuovi effetti per la fotocamera. Tutto ciò arriverà con lo scopo di rendere l’esperienza utente ancora più coinvolgente e divertente per il pubblico.

Sticker personalizzabili: si potranno creare adesivi direttamente dai selfie

Ad oggi sono tantissimi gli utenti che scrivono messaggi su WhatsApp aiutandosi con gli sticker, in modo da rendere ogni testo più esplicativo possibile. Per questo motivo l’applicazione sta per migliorare gli adesivi, rendendoli ancora più personalizzabili, addirittura partendo da un selfie.

Per creare un nuovo adesivo personalizzato basta seguire alcuni semplici passaggi:

Aprire una chat e accedere alla sezione Sticker ;

; Selezionare Crea sticker ;

; Scattare un selfie e personalizzarlo con pochi passaggi.

In realtà questa funzione è disponibile per gli utenti Android già da un po’ di tempo. Il prossimo aggiornamento porterà la novità anche agli utenti di Apple. Da non dimenticare poi la possibilità di condividere i pacchetti di adesivi che sono stati personalizzati e tutto direttamente nelle conversazioni.

WhatsApp lancia nuovi effetti per la fotocamera e reazioni rapide

Un’altra novità riguarda la fotocamera integrata nell’app. Ora, quando si scattano foto o video, è possibile applicare effetti creativi direttamente dalla schermata di editing. Tra le possibilità offerte ci sono:

Cambi di sfondo con oltre 30 opzioni diverse ;

con oltre ; Filtri di colore per modificare le tonalità delle immagini;

per modificare le tonalità delle immagini; Effetti visivi, come coriandoli e animazioni.

Anche le reazioni ai messaggi sono state aggiornate. Ora si possono applicare emoji rapide semplicemente toccando due volte un messaggio, con una lista delle reazioni più usate disponibile immediatamente.

Non ci sono particolari passi da seguire per ricevere il prossimo aggiornamento di WhatsApp. L’unico consiglio è quello di tenere l’applicazione aggiornata all’ultima versione direttamente controllando sul Play Store di Google o all’interno dell’App Store di Apple.