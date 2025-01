WhatsApp, un widget con AI simile a Google Lens: ecco come funzionerà

Il grande lavoro che sta facendo WhatsApp con l’intelligenza artificiale è encomiabile. L’azienda infatti sta lavorando tantissimo sotto questo punto di vista, soprattutto dopo l’introduzione di Meta AI. Questa volta gli utenti potrebbero ritrovarsi un nuovo modo per interagire con tutte le immagini ottenendo delle risposte pressoché immediate. È stato infatti rilasciato un nuovo aggiornamento che, seppur disponibile solo nella versione beta per Android con il numero 2.25.1.27, già garantisce la presenza di un nuovo widget dedicato proprio a Meta AI.

WhatsApp: un widget AI direttamente nella schermata principale

Secondo quanto emerso, WhatsApp permetterà presto agli utenti di accedere a Meta AI direttamente dalla Home del proprio smartphone Android. Questo nuovo widget, che sarà attivabile solo in maniera facoltativa, si affiancherà agli altri già disponibili nell’app e consentirà un accesso rapido e immediato all’assistente virtuale, senza dover aprire l’app o navigare tra i vari menu.

Il widget offrirà dunque la possibilità di chattare con Meta AI per porre domande o ricevere assistenza in modo rapido. Inoltre, sarà integrata una scorciatoia per scattare una foto e inviarla direttamente all’intelligenza artificiale, che potrà dunque effettuare alcune operazioni, come ad esempio:

Analizzare l’immagine e fornire dettagli specifici;

e fornire dettagli specifici; Modificare la foto secondo le richieste dell’utente;

secondo le richieste dell’utente; Rispondere a domande sul contenuto dell’immagine.

Questa funzione ricorda molto il comportamento di Google Lens, offrendo un’analisi visiva avanzata e risposte contestuali basate sul contenuto dell’immagine. Una vera comodità soprattutto per i più curiosi.

Disponibilità e limitazioni per gli utenti di WhatsApp

Al momento, la funzione sarà disponibile solo per gli utenti che già dispongono dell’accesso alle chat AI. Tuttavia, Meta AI è attualmente limitata a specifiche aree geografiche e non è ancora disponibile in Europa a causa di normative locali più restrittive sulla privacy. Durante i prossimi giorni ci saranno comunque dei nuovi aggiornamenti in merito alla vicenda e all’arrivo di questo update molto interessante.