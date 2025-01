WhatsApp: arrivano gli assistenti AI virtuali, ecco a cosa servono

WhatsApp si prepara ad accogliere l’intelligenza artificiale in modo ancora più profondo. Nella versione 2.25.3.2 della beta per Android, è emersa una nuova scheda chiamata “AI”, che permetterà agli utenti di interagire con chatbot direttamente dall’app.

Questa novità, che fu annunciata già tempo addietro, si prepara dunque ad arrivare all’interno della chat e al cospetto degli utenti. Molto probabilmente sarà un punto di svolta per WhatsApp che dunque andrà ben oltre la messaggistica istantanea.

Cosa cambierà con la scheda AI su WhatsApp

Gli utenti avranno modo di accedere ad una nuova sezione. Bisognerà fare riferimento al menu di WhatsApp, quello che si trova in basso. Ci sarà anche una schermata di benvenuto con all’interno degli spazi riservati alle anteprime dei chatbot disponibili. Sarà cura di WhatsApp, secondo le fonti più accreditate, fornire agli utenti una sorta di guida che introdurrà proprio l’utilizzo di queste nuove risorse. Ci sarà infatti un pulsante dedicato per poter dare un’occhiata a quello che mette a disposizione Meta o sviluppatori di terze parti.

Un’esperienza AI personalizzata

La versione finale della scheda AI includerà una selezione di chatbot con funzioni e personalità diverse, pensati per soddisfare esigenze specifiche. Non finisce qui però: secondo alcune voci, WhatsApp sarebbe al lavoro su un nuovo strumento utile per creare chatbot personalizzati. Questo permetterebbe di configurare assistenti AI su misura direttamente all’interno dell’app.

Al momento, la funzione è ancora in fase di sviluppo, e non ci sono tempistiche precise per il rilascio. Come spesso accade, le novità vengono testate prima sulla beta, per poi arrivare nella versione stabile dell’app dopo diversi aggiornamenti.

Potrebbe essere questa una sorta di rivoluzione per WhatsApp, in quanto con una sezione dedicata all’intelligenza artificiale si potrebbe andare ben oltre la messaggistica. Ottenere funzioni AI direttamente al suo interno potrebbe essere una vera e propria aggiunta di livello che rivoluzionerebbe l’intera esperienza all’interno dell’applicazione.