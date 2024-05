WhatsApp, arrivano le anteprime per i messaggi fissati con contenuto multimediale

Non è certamente un segreto che WhatsApp sia continuamente intenta a testare dei nuovi aggiornamenti volti a migliorare una piattaforma già famosissima in tutto il mondo. Sono molte le nuove funzionalità per i tantissimi utenti. Queste di solito arrivano dopo una prima fase di test mediante le applicazioni in versione beta.

Sembra che una nuova versione di WhatsApp sia stata testata tra gli sviluppatori Android, quelli che possono accedere alla beta mediante il Google Play Store. Recentemente, secondo WABetaInfo, l’azienda avrebbe testato una nuova funzionalità di anteprima per i messaggi fissati. Tutto ciò può essere notato all’interno dell’ultima versione beta 2.24.11.12. Questo nuovo aggiornamento ha l’obiettivo di rendere più semplice per gli utenti la gestione e l’accesso ai messaggi importanti nelle loro chat.

WhatsApp: una nuova anteprima delle immagini fissate in chat è in arrivo

Questa funzionalità è stata individuata per la prima volta in una versione beta già passata su WhatsApp, ovvero la 2.24.7.27. Ora il test sarebbe passato ufficialmente agli sviluppatori. L’applicazione ha deciso di incorporare all’interno dei messaggi fissati in una chat che includono anche un contenuto multimediale, una piccola anteprima che lo mostri. Si tratta dunque di un grande passo avanti verso il miglioramento dell’interazione degli utenti all’interno delle chat.

Questo significa che tutti tra poco saranno in grado di identificare rapidamente il contenuto di un messaggio fissato in chat senza doverlo per forza aprire completamente. Questo semplificherebbe la loro esperienza di messaggistica.

L’anteprima in miniatura sarà particolarmente utile per i messaggi multimediali, inclusi foto e video. Gli utenti possono ora riconoscere immediatamente il contenuto multimediale direttamente nell’area di anteprima del messaggio fissato, risparmiando così tempo ed operazioni da compiere. Questa è la nuova funzionalità che tutti ormai attendono e che a quanto pare si trova in un’avanzata fase di test. Chi non l’ha ancora ricevuta, deve solo aspettare.