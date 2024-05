WhatsApp, le chat bloccate ora si sincronizzeranno su tutti i dispositivi

WhatsApp conferma ogni giorno di più di essere l’app migliore nel mondo della messaggistica e gli utenti sembrano essere concordi su questo. La piattaforma è in continua evoluzione ed il suo scopo è migliorare l’esperienza dei suoi utenti, ormai oltre i 2 miliardi.

Nel suo ultimo aggiornamento beta reso disponibile tramite il Google Play Store, quello con il numero di versione 2.24.11.9, l’app ha introdotto una nuova funzionalità che tiene sempre alto il livello di privacy: le chat bloccate saranno disponibili per tutti i dispositivi collegati. Questa novità è stata inizialmente segnalata dal sito per eccellenza che si occupa delle novità di WhatsApp, ovvero WABetaInfo ed è attualmente in fase di implementazione. Lo scopo è quello di selezionare beta tester. Questo lascia pensare che a breve l’app possa prepararsi ad un rilascio più ampio.

WhatsApp: le chat bloccate adesso arrivano su tutti i dispositivi collegati

Nella versione precedente dell’app, WhatsApp cominciato a sviluppare una funzionalità che permettesse agli utenti di bloccare le proprie chat sui dispositivi collegati. Ora questa funzionalità è entrata ufficialmente nella fase di test ed alcuni beta tester hanno potuto già avervi accesso.

La nuova funzionalità offre un ulteriore livello di sicurezza richiedendo agli utenti di creare un codice segreto per accedere alla cartella delle chat bloccate sui propri dispositivi collegati. Per impostare questo codice, gli utenti devono solo accedere alla schermata riservata al codice segreto all’interno dell’elenco delle chat bloccate sul proprio telefono principale.

Dopo aver configurato tutto, le conversazioni bloccate scompaiono dall’elenco delle chat sui dispositivi collegati e sarà possibile accedervi solo tramite la sezione dedicata. Con il nuovo update dunque gli utenti possono avere finalmente la possibilità di avere sincronizzate le chat bloccate su tutti i dispositivi da cui usano WhatsApp. In questo modo possono garantirsi un accesso continuo alle chat protette, senza dover fare per forza riferimento al dispositivo principale.