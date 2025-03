WhatsApp: arrivano le foto in movimento, ecco cosa sono e come funzionano

Molti utenti non lo sapevano ma ben presto su WhatsApp arriverà una novità molto interessante e coinvolgente per tutti. Sarà possibile infatti scattare e condividere delle foto in movimento direttamente in chat con gli altri. È così che la celebre applicazione ha intenzione di rendere le immagini in conversazione molto più vive.

Chiaramente c’è ancora bisogno di attesa in quanto la funzionalità è in fase di test e ben presto verrà estesa anche a tutti gli iscritti al programma beta.

Cosa sono le foto in movimento in arrivo su WhatsApp

Se hai già usato un iPhone o uno smartphone Android recente, probabilmente hai familiarità con questa funzione. Su iPhone si chiamano “Live Photos”, su Samsung o Pixel “Motion Photos” o “Top Shot”. Queste immagini racchiudono un frammento di video e anche parte audio. File di questo genere racconteranno un momento in maniera molto più intensa e reale.

Come funzioneranno su WhatsApp

Stando a quanto scoperto finora, WhatsApp mostrerà un nuovo pulsante quando si accederà alla galleria per inviare una foto. Se si seleziona un’immagine compatibile, l’utente potrà decidere se inviare la versione statica o quella animata. Una scelta utile soprattutto per chi vuole trasmettere un’emozione, un gesto o una reazione senza dover per forza girare un video.

Una volta inviata, la foto in movimento sarà visibile in modo animato anche dai destinatari, anche se il loro smartphone non supporta questa tecnologia nativamente. Questo dettaglio rende la novità ancora più interessante, perché elimina eventuali limiti legati al dispositivo usato da chi riceve il contenuto.

Un modo nuovo per rivivere i momenti

Con l’introduzione delle foto in movimento, WhatsApp si allinea alle tendenze già presenti su altri sistemi operativi e offre uno strumento in più per raccontare le proprie giornate in modo più autentico. Dai sorrisi spontanei ai paesaggi in cui il vento muove le foglie, tutto assume un’altra vita.

La funzione non ha ancora una data ufficiale di rilascio, ma se lo sviluppo proseguirà senza intoppi, non dovrebbe mancare molto. E quando arriverà, siamo sicuri che diventerà una delle funzioni più usate e condivise tra gli utenti.