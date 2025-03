WhatsApp come Instagram: a breve i collage di foto negli aggiornamenti di stato

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione per creare collage di foto da pubblicare negli aggiornamenti di stato, semplificando così la condivisione di più immagini senza sommergere i contatti con una serie infinita di foto in sequenza.

Un modo più ordinato per pubblicare foto negli stati di WhatsApp

Gli aggiornamenti di stato stanno crescendo sempre di più, proprio per diventare un punto fisso della celebre piattaforma di messaggistica. Una problematica però continua a manifestarsi, ovvero quella che quando vengono pubblicati troppi contenuti in tempi brevi, subentra il caos a tal punto da portare gli utenti a stancarsi di guardare. È per questo motivo che Meta ha pensato di introdurre i collage, i quali serviranno a caricare più foto in un unico aggiornamento di stato.

Come funzioneranno i collage negli stati

Per scoprire questa nuova funzionalità è stato necessario analizzare a fondo il codice della beta 2.25.8.5. Secondo quanto emerso, WhatsApp permetterà agli utenti di creare collage direttamente dall’editor degli aggiornamenti di stato. Una volta selezionate le immagini, sarà possibile scegliere tra diversi layout con griglie fino a sei foto, con la possibilità di riorganizzarle a piacere.

Ecco come funzionerà nel dettaglio:

Un pulsante “Layout” comparirà quando si caricherà un aggiornamento di stato con immagini;

comparirà quando si caricherà un aggiornamento di stato con immagini; Si potrà scegliere quante foto includere (fino a sei) e selezionare una griglia tra quelle disponibili;

(fino a sei) e selezionare una tra quelle disponibili; Le immagini potranno essere spostate all’interno della griglia per trovare la composizione perfetta;

all’interno della griglia per trovare la composizione perfetta; Se si selezionano più foto di quelle previste dal layout scelto, le immagini in eccesso verranno automaticamente rimosse.

Una funzione pronta all’arrivo su WhatsApp

Per ora, la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile per gli utenti, nemmeno in versione beta. Tuttavia, dato che il codice è già stato individuato nell’ultima build dell’app, è probabile che WhatsApp la stia testando internamente e che possa presto arrivare per tutti.

Se verrà rilasciata, questa novità renderà gli stati più ordinati e accattivanti, evitando il rischio di intasare la sezione con aggiornamenti troppo frammentati. Resta da vedere quando e come WhatsApp deciderà di implementarla nella versione stabile dell’app.