WhatsApp: arrivano le passkey per proteggere al meglio i backup

I progressi di WhatsApp sono sotto gli occhi di tutti, aggiornamento dopo aggiornamento. Nell’ultimo periodo di tempo, il colosso della messaggistica ha lavorato a un sacco di nuove funzionalità. Alcune di queste nuove funzionalità sono ancora in fase di sviluppo, mentre altre sono già state rilasciate e sono al momento in fase di test solo per una parte degli utenti iscritti al programma beta.

La prossima nuova funzionalità di cui si sta parlando in queste ore e che è ancora in fase di sviluppo, potrebbe però essere una di quelle più interessanti del momento. Secondo quanto riportato infatti, WABetaInfo, fonte molto vicina a WhatsApp, segnala che l’app prevede di rilasciare a breve una funzionalità di autenticazione con passkey per i backup crittografati end-to-end.

WhatsApp pensa a proteggere i backup nel miglior modo possibile: arrivano anche qui le passkey

La funzionalità di cui si sta parlando è già disponibile per la verifica dell’account WhatsApp, il che è un vantaggio per più motivi. La presenza delle passkey per verificare il proprio profilo WhatsApp infatti non solo semplifica la verifica dell’identità, ma semplifica anche il processo di accesso rendendolo più rapido e meno indaginoso.

Secondo il rapporto pubblicato sul web in queste ore, WhatsApp nella versione beta 2.24.18.13 per Android avrebbe messo in test una funzionalità simile per i backup crittografati. Come accennato in precedenza, questa non è ancora disponibile per i beta tester poiché è ancora in fase di sviluppo tra le mani degli ingegneri.

Una volta rilasciata la nuova funzionalità, gli utenti di WhatsApp saranno in grado di proteggere i propri backup crittografati utilizzando una passkey digitale. Attualmente, gli utenti di WhatsApp possono proteggere i propri dati di backup utilizzando una semplice password o una chiave di crittografia a 64 cifre. Con l’aggiunta di una passkey, gli utenti saranno anche in grado di proteggere i backup utilizzando l’autenticazione biometrica, tra cui impronte digitali e riconoscimento facciale.