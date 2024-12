WhatsApp: attenti a questo messaggio, potrebbe essere pericoloso

Una nuova funzione in fase di test su WhatsApp Beta per Android ha acceso i riflettori su un possibile rischio per gli utenti. Sebbene questa novità possa sembrare interessante, alcuni esperti di sicurezza mettono in guardia gli utenti: potrebbe essere sfruttata dai criminali informatici per diffondere malware.

Sticker personalizzati e link pericolosi su WhatsApp

La versione Beta 2.24.22.13 introduce una funzione che permette agli utenti di creare e condividere pacchetti di sticker personalizzati. Grazie a questa feature, è possibile inviare un link ai propri contatti per condividere rapidamente i pacchetti. Tuttavia, è proprio qui che si nasconde il rischio: i link condivisi potrebbero contenere dei software dannosi camuffati da sticker.

Nonostante l’intento positivo del team di WhatsApp, la possibilità di caricare pacchetti di sticker di terze parti apre la porta a potenziali abusi. Un link apparentemente innocuo potrebbe trasformarsi in una trappola per sottrarre dati personali o diffondere virus.

WhatsApp e la nuova truffa: ecco come proteggersi

Ecco alcune misure di sicurezza per evitare di cadere in queste trappole:

Non fidarsi dei link da sconosciuti: se si dovesse ricevere un pacchetto di sticker da qualcuno che non è tra i contatti, bisogna evitare di cliccarci su; Verificare sempre con il mittente: se un link arriva da una chat di gruppo o da un contatto fidato, chiedere espressamente conferma sull’origine; Aggiornare le difese digitali: tenere il dispositivo aggiornato e utilizzare un buon antivirus.

Il rischio non riguarda solo questa funzione di WhatsApp: è sempre importante diffidare dei link non verificati e usare cautela online. Sebbene gli sticker personalizzati siano una novità creativa, non vale la pena rischiare la sicurezza dei propri dati.

In attesa che la funzione venga rilasciata ufficialmente, è utile ricordare che la prudenza è il miglior strumento per evitare spiacevoli sorprese. In molti potrebbero ritrovarsi in guai grossi, ma con i dovuti accorgimenti si può evitare tutto.