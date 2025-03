WhatsApp: attenzione alla truffa che può costarvi veramente caro

L’attenzione deve essere massima quando si usano servizi di messaggistica famosi e comuni. La loro grande fama e l’abitudine che gli contraddistingue non deve essere segnale di tranquillità: WhatsApp si ritrova al centro di un polverone causato da una truffa che si starebbe aggirando al suo interno in queste ore. Più utenti hanno provveduto a segnalare un tentativo di frode derivato da una chiamata sospetta e da diversi passaggi seguenti.

Come funziona la truffa che agisce tramite WhatsApp

Il meccanismo è semplice, ma studiato nei minimi dettagli per risultare credibile:

La chiamata iniziale: un numero sconosciuto vi contatta con una telefonata tradizionale. Nel caso in cui la vittima dovesse rispondere, sentirà dire che il suo curriculum lavorativo è stato approvato da un’azienda per una posizione aperta. L’obiettivo è abbindolare soprattutto coloro che cercano lavoro. Il passaggio su WhatsApp: vi viene chiesto di contattare l’azienda su WhatsApp per ricevere ulteriori dettagli. Una volta scritto il primo messaggio, il mittente risponde con un’offerta di lavoro apparentemente interessante: aiutare commercianti e influencer su YouTube ad aumentare iscrizioni e popolarità. Il guadagno facile: vi viene spiegato che il lavoro consiste nel mettere like e visualizzare determinati video, con un compenso che può variare tra 3 e 6 euro per ogni operazione. Tutto sembra ideale soprattutto quando il finto datore di lavoro promette una cifra che può arrivare fino a 400 € per ogni giorno di servizio. L’inganno vero e proprio: dopo aver ricevuto qualche piccolo pagamento iniziale per convincervi della serietà dell’offerta, vi viene chiesto di fornire dati personali sensibili, tra cui nome, cognome, numero di telefono e soprattutto i dati bancari per i futuri accrediti. Il passaggio su Telegram: a questo punto viene richiesto di unirsi a un gruppo esclusivo su Telegram, dove vengono proposte nuove offerte di guadagno e la possibilità di accedere a un’area VIP con “investimenti sicuri” che promettono rendimenti incredibili.

Il finale della truffa che frega gli utenti WhatsApp

Dopo aver versato del denaro per entrare nell’area VIP, gli utenti si ritrovano improvvisamente con i numeri bloccati e senza possibilità di contattare i presunti datori di lavoro. I soldi investiti spariscono e i truffatori si dileguano nel nulla, lasciando dietro di sé solo vittime senza possibilità di recupero.

Cosa fare per evitarla

Non fidatevi di offerte di lavoro ricevute su WhatsApp , soprattutto se promettono guadagni facili con il minimo sforzo.

Non fornite mai dati personali o bancari a sconosciuti. Nessun datore di lavoro serio chiede queste informazioni su WhatsApp.

Non cliccate su link sospetti o gruppi Telegram non verificati.

Bloccate e segnalate i numeri sospetti, per impedire che altre persone possano cadere nella trappola.

Denunciare a chi di dovere potrebbe essere un ottimo passo nel caso in cui abbiate ricevuto un tentativo di truffa del genere in questi giorni. In ogni caso, evitate di concedere i vostri dati bancari.