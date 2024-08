WhatsApp: attiva subito la nuova modalità BATMAN, ecco come

Oltre ai molteplici aggiornamenti che WhatsApp sta integrando di continuo durante questo 2024, ci sono anche delle chicche esterne che spesso possono ravvivare la voglia di utilizzare l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo. Con oltre 2,5 miliardi di utenti attivi, WhatsApp resta in cima alla classifica ma quando si tratta di attivare nuove modalità, viene ancora più appetito.

Oggi è la volta della cosiddetta “modalità Batman“, una soluzione che rende praticamente pazzi tutti gli amanti del celebre eroe di casa DC Comics. In realtà serve fare davvero poco per rendere affine al celebre supereroe l’applicazione verde, la quale andrebbe dunque a trasformare la sua icona tradizionale.

WhatsApp: ecco come si attiva la nuova modalità Batman, è semplicissimo

Tutti coloro che hanno un dispositivo Android e che vogliono modificare WhatsApp personalizzandolo con l’icona di Batman, possono farlo in maniera semplicissima e rapidissima. Gli utenti infatti per attivare la “modalità Batman” devono solo ed esclusivamente sostituire l’icona tradizionale inserendo la maschera del “cavaliere oscuro”.

Sono davvero tante le persone che vorrebbero procedere senza pensarci due volte, d’altronde si parla di uno dei personaggi principali che con la sua storia, frutto innanzitutto del mondo dei fumetti, ha conquistato il mondo intero. Chiaramente bisogna precisare innanzitutto che la modifica che verrà apportata a WhatsApp è solo di tipo estetico e non andrà ad alterare in alcun modo le funzioni interne della piattaforma.

Bisogna dunque cambiare l’icona dell’app, il tutto partendo da un’applicazione che personalizza l’interfaccia dello smartphone, ovvero Nova Launcher. Impostando questo come predefinito, si potrà andare a modificare l’icona di WhatsApp. Il prossimo passo è quello di cercare il simbolo di Batman da scaricare come immagine in formato “.png”. Una volta tornati alla schermata principale, tenendo premuto sull’icona di WhatsApp, comparirà la voce “modifica“. A quel punto, cliccando sul logo dell’applicazione, sarà necessario selezionare la voce “applicazioni” e in seguito “foto“.

Una volta trovata l’immagine scaricata in precedenza, si sceglieranno le dimensioni e si toccherà la voce “fine“. Ecco che da questo momento in poi l’icona di WhatsApp nella vostra home figurerà con la maschera di Batman in bella mostra.