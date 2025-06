WhatsApp potrebbe "sdoppiare" foto e video: ecco perché

Un nuovo aggiornamento di WhatsApp per Android potrebbe introdurre una funzionalità molto attesa dagli utenti: la possibilità di gestire in autonomia la qualità foto video scaricati automaticamente. Questa novità, disponibile nella versione beta 2.25.18.11, offre un maggiore controllo sulla gestione dei media, permettendo agli utenti di bilanciare qualità visiva e consumo di risorse in base alle proprie esigenze.

WhatsApp: download media in HD

L’aggiornamento, attualmente accessibile solo a un gruppo selezionato di tester, propone due modalità distinte download di foto e video. La prima è la modalità standard, che punta a risparmiare spazio di archiviazione e dati tramite la compressione dei file. La seconda, invece, è la modalità qualità HD, che conserva i dettagli visivi dei contenuti, a fronte di un maggiore utilizzo di risorse. Entrambe le opzioni sono facilmente configurabili attraverso il menu “Archiviazione e dati” nelle impostazioni dell’app.

Per implementare questa innovazione, WhatsApp beta Android ha introdotto un sistema di doppia generazione dei file. Quando un utente decide di inviare contenuti in alta definizione, l’app crea automaticamente due versioni del file originale: una standard e una in HD. Questo approccio garantisce che la crittografia end-to-end, uno dei pilastri fondamentali della sicurezza dell’app, rimanga intatta, impedendo qualsiasi manipolazione diretta sui server.

Questa funzionalità si rivela particolarmente utile nelle chat di gruppo, dove la condivisione di foto e video è molto frequente. Gli utenti possono scegliere di configurare il download automatico dei contenuti nella qualità standard, riducendo così il consumo di dati e spazio di archiviazione. Tuttavia, per i file di maggiore interesse, è possibile scaricare manualmente la versione in alta definizione, garantendo un’esperienza d’uso ottimizzata e personalizzata.

Quando arriva la nuova funzione

La possibilità di scegliere tra diverse opzioni di qualità dei media rappresenta un valore aggiunto per l’app, ma è al momento disponibile solo per un numero limitato utenti, solo nel canale di test delle app beta. Questa nuova funzionalità verrà gradualmente estesa ad altri beta tester nelle prossime settimane, ma non è detto che arrivi a breve sulle app stabili, quelle utilizzate da oltre 2 miliardi di utenti ogni giorno.

Come sempre, quando parliamo di funzioni disponibili in beta, non c’è mai nessuna certezza: la novità potrebbe arrivare presto, tardi o anche mai.