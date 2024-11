WhatsApp: come inviare messaggi senza usare il tuo numero

Gli anni hanno messo le persone di fronte a tante applicazioni inutili ma WhatsApp resta quella prediletta. Oltre alle migliorie lanciate con i nuovi aggiornamenti ci sono delle soluzioni sconosciute che possono offrire funzionalità impensabili. Una di queste è certamente quella che consente alle persone di scrivere messaggi senza svelare il proprio numero di telefono. Potrebbe sembrare strano, ma esiste un modo semplice e legale per farlo, usando un piccolo trucco.

Tutto questo è possibile sfruttando un numero virtuale. Questi numeri non sono collegati direttamente alla SIM e possono essere creati con alcune app di terze parti. Diversi servizi online offrono numeri temporanei o fissi, perfetti per chi vuole mantenere la privacy o evitare fastidi.

WhatsApp: ecco come funziona il procedimento

Ecco i passaggi che devi seguire:

Trova un’app per numeri virtuali: puoi scaricare app come TextNow o 2ndLine, disponibili per Android e iOS; Registrati e scegli un numero da usare: dopo aver installato l’app, segui le istruzioni per creare un account e seleziona un numero virtuale. Alcuni servizi potrebbero richiedere una piccola spesa; Apri WhatsApp e configura: inizia come faresti di solito, inserendo il numero virtuale al posto di quello reale; Ricevi il codice di verifica: il codice verrà inviato all’app, e potrai usarlo per attivare WhatsApp.

Questa soluzione è utile per chi vuole mantenere l’anonimato ma anche per chi viaggia spesso e ha bisogno di un numero locale. Allo stesso tempo potrebbe banalmente tornare utile a chi non vuole condividere il suo numero principale. Ovviamente ci sono anche dei “contro”: potrebbe capitare che alcuni numeri virtuali non funzionino ovunque, e WhatsApp potrebbe bloccare quelli che sembrano sospetti. Nonostante ciò, per chi vuole più riservatezza, resta una soluzione interessante da testare.