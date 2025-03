WhatsApp, come si scansionano i documenti per creare dei PDF perfetti

Avreste mai pensato di poter avere al volo un documento scannerizzato e pronto per l’invio direttamente dallo smartphone grazie a WhatsApp? Questo è ciò che tanti utenti non sanno di poter fare. Esatto, non servono più scanner fisici o app esterne: è tutto in app e facilmente eseguibile.

WhatsApp ora abbrevia il procedimento di scansione di un documento: sarà integrato in-app

Da qualche tempo è facilissimo con WhatsApp scansionare un documento senza dover ricorrere a metodi che portano via tempo e soprattutto la voglia. Direttamente dall’applicazione gli utenti possono utilizzare uno scanner digitale inquadrando il documento con la fotocamera: sarà il sistema a trasformarlo in un PDF perfetto e pronto per l’invio. Basteranno pochi secondi per avere il documento scannerizzato in formato professionale.

Come scansionare un documento direttamente usando WhatsApp

L’operazione è semplicissima e permette di creare documenti in pochi secondi. Ecco come va eseguita l’operazione passo dopo passo:

Aprire una chat in cui si desidera inviare il documento; Toccare il tasto “+” e selezionare “Documento”; Scegliere “Scansiona documento” dal menu; Inquadrare il documento con la fotocamera e scattare la foto; Premere “Salva scansione”, quindi “Salva”; Toccare l’icona dell’aeroplano per inviare il file.

Sarà il sistema a riconoscere automaticamente i bordi, andando a correggere tutto ciò che c’è di approssimativo come ad esempio i bordi e il contrasto. Il risultato sarà eccezionale indipendentemente dal contenuto e deciderete di scannerizzare.

Velocità e qualità, senza perdere tempo: garantisce WhatsApp

Questa funzione è un enorme vantaggio per chi lavora in mobilità o ha bisogno di inviare rapidamente documenti importanti senza passare attraverso app esterne. Con pochi tocchi, WhatsApp permette di condividere contratti, ricevute, biglietti da visita o qualsiasi altro documento in modo rapido e pulito. L’aggiornamento è arrivato in realtà già durante lo scorso mese di gennaio, rivoluzionando ancor di più l’applicazione che già godeva di tantissime funzioni utili.