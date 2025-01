WhatsApp: ora con questo tasto si possono scansionare i documenti velocemente

Oltre a tutte le funzioni che sono state introdotte di recente su WhatsApp, ce n’è una che potrebbe servire tanto a chi ci lavora. La suite di messaggistica più famosa al mondo ha introdotto infatti l’opportunità di scansionare i documenti direttamente dall’applicazione. Si tratta di una novità che rende dunque WhatsApp ancor più utile per i professionisti ma anche per chi vuole semplicemente trasmettere un documento in formato ottimale.

WhatsApp: ecco come si scansionano i documenti direttamente dall’app

Chi non aspettava altro, ora può essere felice: su WhatsApp arriva la possibilità di scansionare i documenti in maniera diretta. Si possono infatti acquisire ed inviare dei file senza uscire dalla piattaforma, utilizzando semplicemente la fotocamera del proprio dispositivo. Sarà l’applicazione stessa a regolare i bordi del documento una volta scattata la foto.

I dispositivi su cui questa funzionalità è stata testata sono quelli con a bordo iOS. È ovvio che gli utenti per poter usare WhatsApp sul loro iPhone devono avere l’ultima versione dell’applicazione. L’aggiornamento è disponibile anche per i dispositivi Android, basta solo controllare sul Play Store di Google o, nel caso di un iPhone, sull’App Store.

Come scansionare un documento su WhatsApp

Per utilizzare la funzione di scansione documenti su WhatsApp, è sufficiente seguire questi semplici passaggi:

Aprire l’app WhatsApp ;

; Toccare il tasto + (su iOS) o l’icona dell’allegato (su Android);

(su iOS) o l’icona dell’allegato (su Android); Selezionare l’opzione Documento ;

; Scegliere Scansione documento ;

; Inquadrare il foglio con la fotocamera dello smartphone;

Attendere che l’app evidenzi il documento con un bordo verde;

Scattare la foto quando l’inquadratura è soddisfacente;

Se il risultato è ottimale, è possibile inviare il file direttamente nella chat.

Se la funzione non è ancora disponibile, potrebbe trattarsi di un rilascio graduale. Basterà attendere qualche giorno per trovarla nell’app dopo l’aggiornamento. Questa nuova opzione rende ancora più pratico l’utilizzo di WhatsApp per la condivisione di documenti importanti, eliminando la necessità di app esterne.