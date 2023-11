WhatsApp consentirà l'apertura dei canali con gli username

L’ultimo periodo pieno zeppo di nuovi aggiornamenti non è bastato a WhatsApp, che infatti ha in programma delle novità. Il 2023 potrebbe chiudersi con alcuni update molto interessanti, esattamente come quello di cui si parla proprio dalle prime luci di questa settimana.

Ben presto infatti, secondo quanto riportato, gli utenti potranno impostare uno username per i canali. I piani di WhatsApp sono stati svelati subito dopo che un’altra applicazione di messaggistica molto celebre come Signal ha avviato la fase di test in merito proprio agli username.

Scegliere di usare questa soluzione invece che il proprio numero di telefono risulta un passo deciso verso l’anonimato.

WhatsApp, niente numero di telefono sui canali: si potrà usare uno username

L’ultima volta che si è parlato della volontà da parte di WhatsApp di introdurre gli username per sostituire i numeri di telefono è stata a maggio. Già da allora si parlava della possibilità di abilitare questa nuova feature per rendere tutto più sicuro non rivelando il proprio numero agli altri contatti all’interno della piattaforma.

Esattamente sei mesi dopo le cose sembrerebbero essersi mosse: nuove informazioni da parte del celebre portale WABetaInfo avrebbero svolto una doppia funzione. La prima è stata quella che ha rivelato la non disponibilità dagli username all’interno della beta per Android numero 2.23.24.17, mentre la seconda ne ha confermato l’arrivo prossimamente. Gli username sono infatti ora in fase di sviluppo ed arriveranno nel futuro prossimo, ma per il momento potrebbero sbarcare sui canali.

Un’anteprima di come funzionerebbe il tutto è stata raccolta proprio dal famoso portale che si occupa delle indiscrezioni su WhatsApp. L’immagine rappresentata qui in alto mostra come si presenterà la nuova feature.

Secondo quanto riportato, WhatsApp crede che questa funzionalità possa portare importanti vantaggi all’esperienza degli utenti. Ben presto dunque qualcosa dovrebbe muoversi ulteriormente, dando un segnale decisivo che gli utenti attendono.