WhatsApp continua a lavorare in gran segreto all'integrazione con Instagram

Meta al momento è un gran colosso, una delle più grandi società nel mondo che per le mani ha i social media più importanti. Le sorti di Instagram, WhatsApp e Facebook, sono curate proprio dalla celebre azienda di Mark Zuckerberg e sono dotate di diverse funzionalità e di tanti aspetti estetici che ormai le accomunano.

Nonostante il costante arrivo di nuove funzionalità grazie agli aggiornamenti, WhatsApp è stata l’unica delle tre app a conservare la sua essenza. Durante le ultime ore però a quanto pare gli sviluppatori starebbero muovendo passi decisivi verso una sorta di integrazione.

Si parla di alcune funzionalità soprattutto in relazione ad Instagram. Gli utenti che hanno la versione beta dell’applicazione di messaggistica avrebbero riferito di aver ravvisato qualcosa di importante.

WhatsApp sempre più vicina all’integrazione con Instagram

Molti aspetti sembrano già accomunare fortemente le tre piattaforme, con Instagram che consente già il trasporto dei contenuti su Facebook, come nel caso delle storie. Adesso è il turno di WhatsApp, che all’inizio di questo mese di dicembre era al lavoro su un’integrazione simile con Instagram.

All’interno delle impostazioni riguardanti la privacy per gli aggiornamenti di stato, i beta tester di WhatsApp hanno trovato una nuova opzione. Questa consentirebbe di collegare il proprio account Instagram alla celebre app di messaggistica. Lo scopo sarebbe quello di condividere gli aggiornamenti di stato, il tutto con un solo tocco.

Stando a quanto detto da coloro che hanno la beta di WhatsApp, sarebbe la versione 2.23.26.17 dell’app per Android ad includere la modifica. Potrebbe essere questo l’inizio di una nuova era che vedrebbe le due applicazioni sempre più in sinergia tra loro. Con l’aggiornamento, dovrebbe comparire un nuovo banner da toccare per condividere istantaneamente il proprio aggiornamento di stato su Instagram. Gli utenti dovranno aspettare ancora settimane per ricevere l’aggiornamento, che sarebbe in fase avanzata.