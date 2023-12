WhatsApp si aggiorna, la barra di risposta agli Stati è in stile Instagram

WhatsApp, così come tutte le altre sotto la gestione di Meta, ha riportato diversi aggiornamenti negli ultimi anni, tutti molto simili tra loro. La volontà di uniformare tutte e quattro le piattaforme è stata infatti chiara fin da subito. Oggi WhatsApp, Messenger, Instagram e Facebook condividono molto funzionalità e anche il design dell’interfaccia utente, rappresentando una vera armata.

Non c’è un collettivo di app social così importanti e performanti in giro e su questo non c’è dubbio. Ad oggi la stessa strategia sembra colpire un aspetto in particolare, ovvero gli stati di WhatsApp. L’applicazione regina del mondo della messaggistica starebbe per prendere in prestito un nuovo elemento dell’interfaccia di Instagram.

WhatsApp come Instagram nelle risposte agli aggiornamenti di stato, c’è una barra

Ad oggi per reagire ad una aggiornamento di stato di WhatsApp, è necessario scorrere verso l’alto. Si potrà a quel punto scrivere un messaggio completo o reagire semplicemente utilizzando una emoji. Sul web è trapelato uno screenshot che riguarda la nuova barra di risposta proprio sotto gli aggiornamenti di stato della celebre applicazione colorata di verde. Nell’immagine si nota come la piattaforma di messaggistica sia praticamente uguale ad Instagram sotto quell’aspetto.

All’interno della versione beta 2.2.26.3 per Android gli utenti stanno già testando la modifica, che prevede dunque una nuova barra di risposta visualizzata nella parte inferiore della schermata. Lo scorrimento verso l’alto quindi viene sostituito da una barra all’interno della quale si potrà scrivere direttamente. Lo stesso cambiamento sarebbe disponibile anche per gli utenti di iOS.

Molto probabilmente la reazione tramite emoji potrà avvenire semplicemente toccando la nuova barra, esattamente come su Instagram. Le simpatiche faccine verranno infatti fuori al primo tocco. Si tratta dunque dell’ennesimo passo di Meta compiuto per uniformare le sue piattaforme principali. Stando a quanto riportato, la modifica dovrebbe arrivare in pianta stabile entro la fine di questo 2023.