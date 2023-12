WhatsApp, gli aggiornamenti di stato in automatico anche su Instagram

Una delle applicazioni più popolari in assoluto per quanto riguarda la messaggistica le applicazioni in generale è certamente WhatsApp. Il colosso, che oggi detiene oltre 2,5 miliardi di utenti attivi sembra essere destinato a migliorare la sua integrazione con Instagram, parte dell’ecosistema Meta.

A breve dovrebbe arrivare infatti una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di condividere senza alcun problema gli aggiornamenti di stato in contemporanea su tutte e due le piattaforme. Ad ispirare questa novità, sono state le basi poste dalla precedente integrazione proprio tra WhatsApp e Facebook, che si sta ora estendendo anche ad Instagram.

Tutto ciò si occuperà di semplificare in maniera ulteriore il processo di condivisione dei contenuti con una cornice di pubblico più ampia.

WhatsApp ed Instagram sempre più integrate tra loro, lo stato sarà condiviso a tutti

Stando alle indiscrezioni riportate dai principali portali che si occupano delle novità di WhatsApp, la funzionalità sarebbe in fase di sviluppo. Tutti gli utenti avranno l’opportunità di condividere in maniera semplice gli aggiornamenti di stato di WhatsApp direttamente sulle Storie di Instagram.

Questa novità andrà ad eliminare ogni necessità di creare e pubblicare in maniera manuale degli aggiornamenti di Stato separati su ognuna delle due piattaforme. A beneficiarne sarà ovviamente la condivisione dei contenuti. Ci saranno grandi vantaggi anche in termini di risparmio di tempo, con gli utenti che potranno concentrare tutti i loro sforzi solo in un unico passaggio, che verrà poi condiviso su entrambe le piattaforme.

Oltre all’integrazione in sé, questa novità che arriva tra WhatsApp ed Instagram conferma la volontà di Meta di voler unificare al meglio le sue piattaforme social.

Ovviamente coloro che vorranno tenere gli aggiornamenti di stato separati su ciascuna piattaforma, non avranno problemi. Al momento la funzionalità si trova nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android e a breve diventerà disponibile per l’applicazione stabile.