WhatsApp: dal 2025 stop al supporto per smartphone più vecchi

Come tutti gli anni, anche questa volta WhatsApp effettuerà dei cambiamenti nella sua lista di supporto. Questi colpiranno ovviamente i telefoni più vecchi. Chi ha un telefono Android con versioni inferiori a KitKat, dovrà dirgli addio se vuole continuare ad usare l’app di messaggistica. Lo stesso vale per chi usa iPhone con iOS precedenti al 15.1 dovranno cambiare dispositivo per continuare a usare l’app. L’obiettivo dunque è continuare a sostenere tutti i dispositivi più nuovi, quelli che possono consentire a WhatsApp di applicare tutti i progressi sviluppati dagli ingegneri.

Tutto ciò avviene ogni anno, proprio con lo scopo di mettere a disposizione degli utenti quante più novità possibili e di alto livello.

WhatsApp: ecco gli smartphone Android che abbandoneranno la scena

I telefoni Android interessati comprendono modelli noti, come:

Samsung Galaxy S3 , Note 2 e S4 Mini ;

, e ; Motorola Moto G (prima generazione), Razr HD e Moto E del 2014;

(prima generazione), e del 2014; HTC One X , One X+ e Desire 500 ;

, e ; LG Nexus 4 , Optimus G e G2 Mini ;

, e ; Sony Xperia Z, Xperia SP e Xperia V.

Per gli utenti iPhone, c’è un po’ più di tempo: la scadenza per aggiornare è fissata a maggio 2025.

Nel caso in cui il vostro smartphone dovesse trovarsi in questa lista, il consiglio è quello di trasferire quanto prima chat e file importanti. In caso contrario tutto potrebbe andare perso.

Questa scelta non è una novità per Meta. Già in passato l’azienda ha interrotto il supporto per dispositivi più datati. La decisione potrebbe creare problemi in alcuni Paesi, dove i telefoni vecchi sono ancora molto utilizzati. Ma con la velocità con cui la tecnologia avanza, l’aggiornamento dei dispositivi sta diventando sempre più comune per non perdere accesso a servizi essenziali. Si tratta dunque di un processo naturale al quale gli utenti vanno incontro tutti gli anni.