WhatsApp sta per smettere di funzionare su questi smartphone

È arrivato il periodo dell’anno in cui WhatsApp elimina di solito dei dispositivi dalla sua lista di supporto. La famosa app di messaggistica istantanea è in procinto di effettuare un aggiornamento all’interno dei dispositivi supportati, o meglio lo farà a partire dal prossimo mese di febbraio 2025.

Meta ha annunciato che ad essere estromessi dal supporto dell’app saranno gli smartphone con a bordo KaiOS, sistema operativo utilizzato su alcuni prodotti Nokia e Alcatel. In breve, questi non avranno più l’opportunità di utilizzare WhatsApp da febbraio in poi.

Ci sono quindi ancora due mesi di tempo per gli utenti che possiedono un telefono di questo genere per poter servirsi di WhatsApp, dopodiché saranno impossibilitati.

WhatsApp: sono questi i dispositivi che diranno addio all’app

Gli smartphone con a il sistema operativo KaiOS, molto famosi per essere semplici e poco costosi, stanno per essere riposti definitivamente nella scatola dei ricordi.

Secondo quanto riportato infatti, non sarà più possibile installare, avviare o utilizzare l’app su questi dispositivi. Meta ha deciso di interrompere definitivamente la collaborazione con KaiOS, avviata inizialmente per portare WhatsApp su dispositivi essenziali ma accessibili.

Rispetto agli altri anni, sembra che i prodotti della linea Android e iOS la passeranno liscia. Non sembrano infatti essere in programma eliminazioni tra gli smartphone dei due sistemi operativi per eccellenza.

Il processo era già stato avviato nei mesi scorsi, e ora è arrivato il momento della chiusura definitiva. Questa scelta potrebbe rappresentare un disagio per molti utenti che utilizzano quotidianamente WhatsApp per comunicare. Chi possiede un prodotto con KaiOS ha due possibilità adesso:

Passare a un nuovo smartphone: per poter continuare a usare WhatsApp, sarà necessario acquistare un dispositivo con sistema operativo Android o iOS. Questo quindi presuppone che l’utente sarà libero di spendere la cifra che desidera, essendo i due sistemi operativi pieni di opportunità interessanti; Valutare alternative a WhatsApp: chi vuole insistere con il proprio smartphone con KaiOS, puoi considerare altre app di messaggistica compatibili con KaiOS, come Telegram ad esempio.

Non c’è dunque altro modo per andare avanti con servizio di messaggistica diversamente. Ogni anno WhatsApp elimina dalla sua lista di supporto svariati prodotti e quest’anno è toccato a questi qui.