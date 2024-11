WhatsApp dal 2025 non funzionerà più su questi smartphone Android e iOS

Come al solito WhatsApp ogni anno tende a lasciare indietro alcuni dispositivi più datati, per cui con l’arrivo del 2025 un’altra lista di smartphone non potrà più basarsi sulla famosa applicazione. Il colosso della messaggistica sembra avere le idee ben chiare e infatti lascerà fuori dal suo mondo tutti i telefoni che non dispongono dei requisiti minimi.

Saranno dunque tanti gli smartphone iconici non poter più utilizzare l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa. Purtroppo o fortunatamente la tecnologia avanza ed è per questo motivo che ogni anno c’è bisogno di un nuovo aggiornamento delle liste di supporto.

WhatsApp: ecco quali saranno gli smartphone che non potranno più usare l’app

Stando a quanto riportato, diversi prodotti illustri non potranno più utilizzare WhatsApp a partire dal 2025. Con l’arrivo del nuovo anno infatti ci sarà una pulizia all’interno della lista di supporto, con il colosso della messaggistica che si ritroverà ad epurare smartphone appartenente sia al mondo Android che iOS.

Secondo quanto è emerso, modelli come iPhone 5, iPhone 5s e Samsung Galaxy S2 non potranno più usare la suite di messaggistica più famosa al mondo. Questi dispositivi, un tempo all’avanguardia, hanno svolto un ruolo essenziale nella storia della telefonia mobile. Tuttavia, il loro hardware ormai datato non può più supportare le esigenze delle nuove versioni dell’app, che richiedono potenza di calcolo e aggiornamenti di sicurezza avanzati.

Ovviamente il discorso riguarda, più che gli smartphone, i sistemi operativi ai quali questi ultimi sono rimasti fermi. I dispositivi che infatti non possono avere almeno iOS 14.1 o Android 5.0, non avranno più modo di usare WhatsApp. L’app infatti ha bisogno di queste versioni per offrire funzionalità come la crittografia end-to-end avanzata, protezioni contro le minacce informatiche e integrazioni con tecnologie moderne come l’intelligenza artificiale. Ad aggiungersi alla lista saranno anche altri smartphone a loro modo storici, come HTC One e Motorola Droid Razr.