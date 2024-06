WhatsApp distribuisce la funzione che imposta l'HD per i media di default

WhatsApp negli ultimi anni ha dimostrato alla grande di essere una delle app di messaggistica più popolari. Dopo le tante introduzioni mediante i suoi aggiornamenti, l’app di messaggistica si sta preparando per un update significativo che potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti condividono i media. L’app sta infatti implementando un’impostazione che consentirà di inviare i media di default in qualità HD. Si tratta di una modifica che potrebbe rendere le immagini e i video ad alta risoluzione un’abitudine per gli utenti

Questa funzionalità, che a quanto pare è in fase di distribuzione, si basa sui precedenti miglioramenti dell’app per quanto riguarda la condivisione di immagini e video. Ad agosto 2023 infatti WhatsApp ha introdotto un’opzione che da lì in avanti ha consentito agli utenti di inviare immagini in HD. Dopo poco è arrivata un’altra novità, ovvero la condivisione di video HD.

WhatsApp: i file multimediali sempre più pronti all’HD, ora si potrà impostare di default

Sebbene l’HD non equivalga a non stia a significare una totale assenza di compressione dei file da inviare, va a migliorare significativamente la risoluzione di foto e video. Tutto ciò rispetto alla compressione standard che WhatsApp ha sempre utilizzato e con cui ha sempre ridotto la qualità dei media.

In precedenza infatti gli utenti dovevano affidarsi a soluzioni alternative, come allegare contenuti multimediali come file. In questo modo si riusciva ad aggirare la compressione, ma era necessario fare dei passaggi in più. La nuova impostazione predefinita elimina dunque la necessità di tali soluzioni alternative, rendendo la condivisione di contenuti multimediali di alta qualità semplice e intuitiva.

Secondo quanto riferito, questa nuova feature è stata individuata nella versione beta 2.24.13.10 dell’app WhatsApp. Ciò suggerisce che la funzionalità è arrivata quindi alle fasi finali di test e che potrebbe essere presto rilasciata a livello globale per tutti gli utenti.