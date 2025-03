WhatsApp: è arrivato il nuovo tasto per Meta AI, dove si trova e come funziona

Sono passati circa 18 mesi da quando se ne discusse al Meta Connect del 2023: l’azienda finalmente ha ufficializzato l’arrivo di una grande novità su WhatsApp anche in Europa e dunque pure per gli utenti italiani. È finalmente arrivato il nuovo assistente vocale Meta AI, che si presenta all’interno dell’applicazione più utilizzata al mondo per quanto riguarda la messaggistica con un nuovo tasto sul lato destro in basso. In realtà non è arrivato solo su WhatsApp, ma anche all’interno delle altre applicazioni che fanno parte di Meta, ovvero Instagram e Facebook.

Cos’è meta AI e cosa può fare oggi

Meta AI si basa su Llama 3.2, un modello open source sviluppato da Meta stessa. In questa prima fase, le funzionalità sono ancora limitate, ma già utili. L’intelligenza artificiale può fare dunque diverse cose interessanti aiutando gli utenti in ogni momento. Ecco alcuni esempi:

scrivere o rivedere testi ;

rispondere a domande o fornire suggerimenti ;

aiutare nella creazione di messaggi, idee o contenuti generici.

In pratica, un utilizzo molto simile a quanto già offerto da strumenti come ChatGPT o Gemini, ma con una grande differenza: non serve uscire dall’app. Tutto avviene dentro WhatsApp, Messenger o Instagram, senza dover aprire altri siti o app esterne. Si tratta certamente di una comodità che potrebbe far piacere a molti.

Come funziona la meta ai su WhatsApp

Per iniziare a usare Meta AI su WhatsApp basta toccare l’icona colorata (un cerchio blu, verde e viola) che ora compare all’interno dell’app. È anche possibile cercare “Meta AI” tra i contatti e avviare una conversazione come si farebbe con qualsiasi altro utente.

Una delle novità più interessanti riguarda le chat di gruppo. All’interno di una conversazione multipla, si può scrivere @Meta AI seguito da una domanda, e l’assistente risponderà nel thread. Utile, ad esempio, per trovare idee, chiedere spiegazioni o risolvere piccoli dubbi durante una conversazione.