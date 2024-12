WhatsApp e il trucco per spiare: come difendersi in pochi secondi

Le chat di WhatsApp sono una parte fondamentale della nostra vita digitale. Foto, messaggi personali, note di lavoro: tutto passa attraverso l’app di messaggistica. Ma quanto sono davvero sicuri questi dati? Purtroppo, spiare le conversazioni è più facile di quanto si possa immaginare, e il rischio non viene sempre da hacker professionisti, ma anche da persone che ci circondano.

WhatsApp: ecco come spiano il vostro account

In tanti lo sanno mentre altri ancora non ne sono a conoscenza: ora WhatsApp può essere collegato a più dispositivi. Proprio così: anche utilizzando un solo account, l’applicazione di messaggistica può essere disponibile su più smartphone in contemporanea. Una persona vicina dunque potrebbe prendere lo smartphone e, tramite la sezione “Dispositivi collegati“, collegare il vostro account WhatsApp al suo dispositivo. In questo modo riceverà tutti i messaggi, tutti i file e tutte le chiamate che ricevete sul vostro profilo.

Allo stesso tempo dare un’occhiata per scongiurare un pericolo del genere è davvero semplice. Basta infatti recarsi all’interno della stessa sezione “Dispositivi collegati”. Qui si potrà vedere quanti sono gli smartphone in totale ad avere accesso al vostro account WhatsApp, eliminando eventualmente quelli clandestini. Basta dunque molto poco per evitare problemi grossi.

Non solo WhatsApp: la privacy e la sicurezza sono fondamentali nella vita ogni giorno

Una maggiore protezione può essere garantita attivando il blocco con impronta digitale direttamente dalle impostazioni di WhatsApp. Questa opzione impedisce a chiunque di accedere alle conversazioni, anche se il telefono è sbloccato. Basta aprire le impostazioni dell’app, selezionare la sezione “Privacy” e attivare il blocco con impronta digitale.

Bisogna pensare che non c’è nulla di più importante della propria vita privata e di tutti i dati che ne fanno parte. Compromettere qualcosa per semplice pigrizia potrebbe essere uno dei più grandi rimpianti, per cui attuare determinate misure risulta fondamentale.