WhatsApp: ecco aggiornamenti di stato cross-platform con Instagram e Facebook

WhatsApp è una delle piattaforme entrate a far parte di Meta più di recente e, come tale, ha mantenuto per diverso tempo una certa indipendenza rispetto alle illustri “sorelle”. Nonostante ciò, la compagnia sembra spingere per un’integrazione sempre maggiore con Facebook Messenger e Instagram.

L’introduzione degli aggiornamenti di stato su WhatsApp, per esempio, ha dimostrato come l’intenzione sia quella di avvicinare i vari social. Proprio a tal proposito, Meta ha introdotto il supporto cross-platform, che permette una condivisione dei già citati aggiornamenti di stato anche con le varie piattaforme dell’azienda.

WhatsApp è un servizio ancora acerbo per quanto concerne questo aspetto, risultando anni indietro rispetto agli altri social. Per creare una sorta di “hub centrale”, Meta sta lavorando sull’integrazione dell’app di messaggistica nel contesto di Accounts Center, con una funzione apposita di certo apprezzata da chi utilizza abitualmente tutte e tre le piattaforme.

Accounts Center e aggiornamenti di stato cross-platform: è solo l’inizio

Da Accounts Center sarà possibile condividere gli aggiornamenti di stato da WhatsApp agli account di Instagram e Facebook, attraverso un semplice interruttore, collocato nella sezione Chi può vedere il mio stato delle impostazioni di WhatsApp. Niente copia incolla, screenshot o digitazione manuale degli stati: il tutto dovrebbe risolversi con due semplici tocchi sul display.

Non solo: l’inclusione di WhatsApp nell’Account Center si traduce anche a un accesso più rapido con SSO su un nuovo telefono. Meta ha confermato che la condivisione degli aggiornamenti di stato è solo l’inizio di una serie di implementazioni che, a quanto pare, andranno a unificare sempre di più l’ecosistema Meta.

La compagnia ha poi tenuto a precisare come l’integrazione dell’app di messaggistica in Accounts Center non è assolutamente obbligatoria e come, per abbinare l’account WhatsApp agli altri, sarà comunque necessario procedere manualmente.