WhatsApp: ecco come avere ChatGPT a disposizione ogni giorno

Come è stato annunciato qualche giorno fa, arriva ufficialmente ChatGPT su WhatsApp. Gli utenti potranno, ovviamente in modo semplice e gratuito, accedere al servizio semplicemente salvando in rubrica il numero 1-800-242-8478. È proprio in questo modo che interagire con l’intelligenza artificiale di OpenAI, sarà come farlo con una persona in carne ed ossa.

Esatto: bisogna solo selezionare la chat e cominciare a parlarci, ricevendo risposte come se dall’altro lato ci fosse un utente che sa tutto di qualsiasi ambito.

Come funziona ChatGPT su WhatsApp

Non serve registrarsi o pagare abbonamenti: una volta memorizzato il numero con un nome a scelta, è possibile iniziare subito a dialogare con ChatGPT inviando messaggi di testo. Questo servizio è disponibile anche in Italia e offre un’esperienza simile a quella del chatbot nella sua versione tradizionale.

Negli Stati Uniti e in Canada, gli utenti possono anche chiamare ChatGPT e interagire tramite voce, con un limite massimo di utilizzo di un’ora al giorno.

Cosa può fare ChatGPT su WhatsApp

Al momento, ChatGPT su WhatsApp:

Riceve solo input testuali e fornisce risposte scritte;

e fornisce risposte scritte; Non ha accesso al web, quindi non può rispondere a domande che richiedono ricerche online;

La sua conoscenza si ferma agli eventi accaduti fino a ottobre 2023, come indicato sul sito di OpenAI, anche se in alcune risposte dichiara di essere aggiornata fino a gennaio 2022.

Non è ancora chiaro se esista un limite giornaliero al numero di domande che si possono porre, ma in generale gli utenti della versione gratuita di ChatGPT sono soggetti a restrizioni sul numero di interazioni.

L’arrivo di ChatGPT su WhatsApp fa parte dell’iniziativa “Shipmas”, con cui OpenAI celebra 12 giorni di novità e annunci. Tra le altre novità recenti ci sono: