WhatsApp: gli utenti Android sceglieranno i contatti da sincronizzare

WhatsApp ha l’obiettivo di migliorarsi di continuo. L’azienda è infatti costantemente al lavoro per introdurre nuove funzionalità sulla sua piattaforma e lo dimostrano i fatti. Alcune sono ancora in fase di sviluppo, altre sono in fase di beta testing per alcuni utenti. Ora, l’ultima versione beta di WhatsApp destinata agli utenti Android, nella versione 2.24.18.14, è stata scoperta da WABetaInfo una nuova funzionalità molto utile: la gestione della sincronizzazione dei contatti.

La feature in questione offre la possibilità di utilizzare più account WhatsApp sullo stesso telefono. Fondamentalmente gli utenti potranno avere contatti separati per ogni account, il che è molto utile.

WhatsApp: ora si possono usare più account e c’è la sincronizzazione dei contatti a scelta

La nuova funzionalità consente di scegliere quali contatti sincronizzare sul telefono e di gestire i contatti WhatsApp dai propri dispositivi collegati. Quindi, sostanzialmente, chi lo desidera, sarà in grado di disattivare la sincronizzazione con il proprio telefono dal tuo account WhatsApp secondario.

Inoltre, disattivando la sincronizzazione dei contatti per un account, si potrà comunque essere in grado di sincronizzare manualmente ogni contatto con le prossime versioni. Se si sincronizza un contatto manualmente, questo sarà disponibile su tutti i dispositivi collegati. L’utente riceverà dunque anche una nuova opzione di backup dei contatti stessi, utile per un eventuale ripristino alla reinstallazione dell’app.

Ovviamente bisogna tener presente che queste funzionalità di WhatsApp sono ancora in fase di sviluppo. Questo significa che sarà necessario attendere ancora qualche mese prima che vadano in vigore ufficialmente. Quando si tratta di fasi di test, alcune funzioni potrebbero anche non arrivare mai ad essere disponibili in pianta stabile, per cui c’è da incrociare le dita.

WhatsApp comunque si sta impegnando tantissimo sul fronte degli aggiornamenti. L’ultimo riportato dovrebbe inserire la possibilità di impostare una passkey anche per i backup che vengono effettuati con crittografia end-to-end.