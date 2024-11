WhatsApp: il bug della schermata verde rende l'app inutilizzabile

Di problematiche ce ne sono molte all’interno delle applicazioni, soprattutto in quelle in versione beta. WhatsApp offre un programma per sviluppatori di questo genere e questa volta a quanto pare sarebbe stato questo ad essere interessato da una problematica molto grave. Diversi utenti che stanno utilizzando la versione beta numero 2.24.24.5, hanno riferito di una schermata verde che renderebbe inutilizzabile l’applicazione.

Quando si apre una chat si può incappare dunque in questo bug, almeno stando a quello che viene riferito. Il malfunzionamento infatti trasforma l’intero schermo in un enorme schermata verde, rendendo quindi l’applicazione praticamente inutile. È proprio in questo modo che non si riesce ad interagire in alcun modo con WhatsApp e a quanto pare non c’è altro modo per risolvere se non tornando alla versione precedente.

WhatsApp: un nuovo bug presenta una schermata verde nella versione beta

Purtroppo non si parla tutti i giorni di WhatsApp solo per quanto riguarda gli aggiornamenti, ma anche per quanto concerne delle problematiche comuni. La versione beta in utilizzo sugli smartphone di vari utenti avrebbe riportato un problema relativo ad una schermata verde che renderebbe l’applicazione nella versione di test praticamente inutile.

La stessa situazione sembra aver risparmiato almeno per il momento la versione stabile di WhatsApp. Questa infatti non sembra essere stata colpita dal bug in questione. Gli utenti che usano la versione standard pertanto possono stare tranquilli. Gli sviluppatori di WhatsApp sono probabilmente già al lavoro per risolvere l’errore e rilasciare una versione corretta dell’app beta nel più breve tempo possibile.

Per coloro che sono colpiti dal bug e desiderano continuare a usare WhatsApp senza il fastidioso problema dello schermo verde, si consiglia di installare una versione precedente dell’app. Tuttavia, questo può risultare complicato, poiché le versioni beta di WhatsApp sono generalmente distribuite come pacchetti app e non in formato APK regolare.

È proprio da situazioni di questo genere che si può capire cosa si rischia ad utilizzare una versione in beta. Gli utenti infatti hanno dalla loro parte la possibilità di testare in anticipo le novità ma allo stesso tempo anche la grande probabilità di restare incagliati in bug e malfunzionamenti deleteri.