WhatsApp prende spunto da Instagram: arriva una novità "interattiva"

Sembra chiaro l’intento di WhatsApp di migliorare la sua piattaforma nonostante di migliorie ce ne siano state già tante durante l’ultimo anno. Questa volta il colosso della messaggistica si sta preparando ad introdurre una nuova funzionalità che si ispira ad un’altra app dell’universo Meta che è Instagram.

Secondo quanto riportato infatti gli sviluppatori starebbero usando in fase di test una serie di sticker (o adesivi). Questi sarebbero stati progettati appositamente per migliorare l’interazione tra gli utenti.

WhatsApp: in test nuovi adesivi ispirati alle Storie di Instagram

WhatsApp prende spunto direttamente dalle Instagram Stories e lo dimostra la presenza dell’adesivo “Tocca a te“. È in questo modo che gli aggiornamenti di stato dell’app di messaggistica istantanea diventano interattivi come le Storie di Instagram.

Con questa funzione gli utenti potranno infatti offrire ai propri contatti un tema o magari un quesito che li invita a rispondere con testo o magari con un’immagine. In breve, per fornire un esempio, si tratta di quello stesso adesivo che invita a condividere la propria foto di come si era fatti 10 anni prima.

Con l’implementazione su WhatsApp, l’azienda mira a replicare questo successo, ma adattandolo alla filosofia dell’app di messaggistica, che ha sempre mantenuto un focus sulla privacy. Infatti, su WhatsApp le risposte a questi prompt saranno visibili solo alle persone con cui l’utente ha scelto di condividere il proprio aggiornamento di stato. Ogni interazione sarà protetta dalla crittografia end-to-end, garantendo che i contenuti siano accessibili solo ai destinatari selezionati, una differenza significativa rispetto a Instagram, dove le storie sono accessibili a una rete più ampia.

In aggiunta all’adesivo “Tocca a te”, WhatsApp sta lavorando anche a un adesivo sondaggio per gli aggiornamenti di stato, già intravisto in una versione beta iOS. Questo adesivo consentirà agli utenti di creare sondaggi rapidi direttamente nello stato, con opzioni di voto multiple, espandendo le possibilità di interazione.

Entrambe queste funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e non sono disponibili nemmeno per i beta tester. È probabile, tuttavia, che siano rilasciate nelle prossime versioni, portando una ventata di novità e ispirazione social su WhatsApp.