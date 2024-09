WhatsApp: il nuovo trucco per spiare le persone in diretta

Di continuo arrivano lamentele da parte degli utenti che vedono minata la propria privacy su WhatsApp ed è per questo che il colosso ha lavorato tanto sotto questo aspetto. Stando alle ultime, diverse persone avrebbero segnalato una nuova applicazione che avrebbe fatto tornare uno dei fantasmi del passato, ovvero lo spionaggio.

Le notizie parlano di un’applicazione di terze parti che sarebbe addirittura in grado di conoscere i movimenti precisi di ogni utente in chat, anche di chi nasconde il suo ultimo accesso volontariamente tramite l’impostazione dedicata fornita da WhatsApp. Non ci sarebbero dunque più segreti semplicemente scaricando un’app. Questa prende il nome di Whats Tracker e al momento è gratuita e legale al 100%. Non si può dunque al alcun rischio nell’utilizzo di questa piattaforma, la quale, a detta degli utenti, è anche semplice da utilizzare.

WhatsApp: la privacy degli utenti casca sotto i colpi di Whats Tracker

Un tempo era addirittura possibile scoprire cosa si dicessero le persone in chat su WhatsApp, il tutto scaricando delle applicazioni di terze parti ovviamente illegali. Da quel momento c’è stata un po’ di diffidenza degli utenti nei confronti del celebre colosso di messaggistica, il quale veniva ritenuto non all’altezza in termini di sicurezza.

Ad oggi, debellato quel tipo di fenomeno, ecco arrivarne un altro di punto in bianco, il quale si nasconderebbe all’interno di un’applicazione di terze parti questa volta più discreta. Whats Tracker è quella piattaforma, al momento disponibile solo in formato apk e solo per gli utenti Android di conseguenza, che permette di monitorare un utente conoscendo ogni orario in cui accede o esce da WhatsApp.

Usando Whats Tracker una persona può dunque ricevere una notifica ogni volta che il suo partner ad esempio entra in chat o la abbandona. Tutto ciò funziona anche se la persona monitorata non mostra il suo ultimo accesso o il suo stato “online”.