WhatsApp: il trucco per nascondere le chat con le persone con cui si parla di più

Tra gli aspetti prediletti di WhatsApp e per i suoi utenti c’è sicuramente la privacy, con diverse novità che sono arrivate negli anni. Proprio per questo motivo oggi sarebbe utile beneficiare di un trucco molto utile ma soprattutto conosciuto che garantisce la possibilità di nascondere le persone con cui si chatta di più.

Nel caso in cui si decida di voler evitare che qualcuno possa scoprire, magari con un’occhiata, quali sono le persone con cui si hanno più conversazioni, ecco il modo giusto.

Come nascondere i contatti frequenti su WhatsApp per iPhone

Per gli utenti iOS, il procedimento è davvero facile, basta seguire questi semplici passi:

Apri WhatsApp e vai nella lista delle chat; Seleziona la conversazione che desideri nascondere; Tocca l’icona con la lettera (i) accanto al nome del contatto; In alto a destra, tocca su “Modifica”; Copia il numero di telefono del contatto e incollalo nella sezione “Note” del telefono. Questo ti permetterà di conservare il numero in modo sicuro; Tocca su “Fine” per salvare le modifiche.

A quel punto non potrete fare a meno di notare che nella sezione “Contattati di frequente” su WhatsApp, quel contatto non ci sarà più. Il bello di questo trucco è che il numero resta a vostra disposizione, ma la conversazione non sarà più visibile tra i contatti con cui interagite di più.

Nascondere i contatti frequenti su WhatsApp per Android

Anche su Android, è possibile ottenere lo stesso risultato con qualche passaggio leggermente diverso:

Apri WhatsApp e cerca la chat che desideri nascondere; Tocca sull’immagine del profilo del contatto per accedere alle sue informazioni; Seleziona l’icona (i) per visualizzare i dettagli; Tocca sui tre puntini verticali in alto a destra e scegli “Modifica”; Copia il numero di telefono e incollalo nella sezione “Note” del dispositivo; Salva le modifiche toccando su “Fine”.

Anche in questo caso, il contatto verrà rimosso dall’elenco dei più frequenti, rendendo la vostra lista delle chat più riservata.

Un trucco utile e reversibile

Questo metodo è perfetto per chi desidera mantenere un livello extra di privacy su WhatsApp senza eliminare le chat o bloccare i contatti. Chiaramente nel caso in cui si dovesse cambiare idea sarà semplicissimo ripristinare il tutto.