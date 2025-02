WhatsApp: una funzione nuova per creare e condividere pacchetti di sticker personalizzati

WhatsApp sta lavorando a una novità che molti utenti stavano aspettando. Come è stato possibile capire dalla beta 2.25.4.18 per Android, c’è una nuova funzionalità che potrebbe tornare utile. Questa, che al momento è in test, consente sia si creare che di condividere pacchetti di sticker direttamente dall’app. Gli utenti dunque non avranno bisogno di applicazioni esterne e potranno organizzare gli adesivi in modo semplice, condividendoli con chiunque essi desiderano.

Addio al caos degli sticker sparsi in WhatsApp

Chi usa spesso gli sticker su WhatsApp sa bene quanto possa diventare caotico cercare quello giusto tra i preferiti. Come gli utenti ben sanno, l’unico modo per salvare un adesivo al momento è quello di inserirlo singolarmente tra i preferiti. È proprio così che dunque si viene a creare una grande confusione, rendendo difficile trovare quello sticker quando serve. Sarà proprio la nuova funzione a mettere ordine consentendo agli utenti WhatsApp di creare dei pacchetti ben specifici organizzando al meglio il tutto.

Più sticker in meno tempo

Un’altra novità interessante è la possibilità di aggiungere più adesivi contemporaneamente. Non sarà più necessario selezionarli uno per uno: ora si potranno scegliere diversi sticker in una sola volta e inserirli nel pacchetto desiderato. Questo rende l’organizzazione più rapida e meno noiosa.

I pacchetti creati sono anche modificabili in qualsiasi momento. Come si può notare dunque all’interno della beta, per chi è iscritto, si possono aggiungere degli adesivi nuovi ma anche rimuovere quelli che non occorrono più. È disponibile anche la possibilità di rinominare il pacchetto.

Condividi i tuoi pacchetti con un tocco

La funzione che probabilmente piacerà di più è la possibilità di condividere interi pacchetti di sticker. Una volta creata una raccolta, potrà essere inviata ad amici, gruppi o canali e chi la riceve potrà importarla con un semplice tocco. Addio al salvataggio manuale di ogni singolo adesivo. Almeno per il momento tutto quello che c’è da fare è aspettare che la funzionalità diventi ufficiale per tutti.