WhatsApp: il trucco per rendere le tue chat private e nascoste

Chi vuole aumentare il livello di privacy su WhatsApp, deve seguire alcuni semplici passi. Sebbene l’applicazione abbia già introdotto diverse funzionalità, c’è qualcosa che gli utenti più cauti proprio non possono biasimare. A migliorare quest’ultimo è arrivata negli ultimi tempi una funzionalità che permette alle conversazioni di diventare completamente private.

Come rendere le chat private su WhatsApp in poco tempo

Molti utenti potrebbero pensare che rendere le proprie conversazioni private su WhatsApp sia difficile, quando in realtà non lo è. È tutto semplicissimo, anche nel caso in cui si volesse solo archiviare le chat. In questo modo, le chat non appariranno più nella lista principale e saranno al sicuro da occhi indiscreti.

Ma non è tutto: WhatsApp ha introdotto una funzione chiamata “Attiva lucchetto”, che garantisce una protezione ancora maggiore. Attivandola, si può accedere alle chat private solo inserendo una password, utilizzando l’impronta digitale o sfruttando il riconoscimento facciale. Questo sistema rende impossibile a chiunque leggere i messaggi senza autorizzazione. Si tratta dunque della situazione giusta, quella che serve per far scomparire ogni messaggio.

Altre opzioni per una privacy totale

WhatsApp ha pensato anche ai messaggi che si autodistruggono. Grazie alla funzione Messaggi effimeri, è possibile impostare un limite di tempo per la loro visibilità: 24 ore, 7 giorni o addirittura tre mesi. Una volta scaduto il tempo, i messaggi scompaiono automaticamente. Lo stesso vale per le immagini, che possono essere inviate con l’opzione “Visualizza una volta”: dopo essere state viste, si autodistruggono senza lasciare traccia.

Novità di questo genere non fanno altro che rendere WhatsApp sempre di più l’applicazione di riferimento, anche per coloro che magari fino ad ora erano stati più restii. Ovviamente si tratta di una delle tante funzionalità disponibili, ma a quanto pare ce ne sono tante altre che bollono in pentola e che sono pronte ad arrivare.