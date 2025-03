WhatsApp: in test icone per gruppi generate dall'AI, ecco cosa sono

Le novità in arrivo su WhatsApp sono tante ma a quanto pare una di queste avrebbe raccolto molta più attenzione da parte degli utenti in queste ore. Si parla infatti della possibilità di poter creare delle icone personalizzate dedicate ai gruppi ma direttamente dall’applicazione e usando l’AI.

Al momento la funzionalità è disponibile all’interno della versione beta per Android, la versione 2.25.6.10. Non servirà quindi più cercare immagini sul web, ma basterà solo scrivere una descrizione dell’immagine che si desidera e se ne occuperà WhatsApp.

Come funziona la generazione delle icone con l’AI

Sarà semplicissimo utilizzare questa nuova funzione, una di quelle che garantirà un’ulteriore personalizzazione su WhatsApp. L’opzione comparirà direttamente nelle impostazioni del gruppo, dove l’utente potrà inserire la descrizione dell’immagine che desidera. Basterà pochissimo tempo per ricevere un risultato generato automaticamente dall’intelligenza artificiale di Meta.

Questo permette non solo di risparmiare tempo, ma anche di ottenere icone più originali, evitando così di avere decine di gruppi con le solite immagini riciclate.

Per ora la funzione è limitata ai beta tester, e non è detto che appaia subito a tutti. In ogni caso, alcune segnalazioni indicano che pure alcuni utenti della versione stabile stanno già ricevendo questa possibilità, il che potrebbe indicare una diffusione più veloce di quanto immaginato.

WhatsApp punta sempre di più sull’intelligenza artificiale

Non è la prima volta che WhatsApp si affida all’intelligenza artificiale per migliorare l’app. Negli ultimi mesi abbiamo visto arrivare funzioni come Meta AI per rispondere automaticamente ai messaggi, o per facilitare la gestione di chat e gruppi.

Questa nuova mossa, che riguarda un aspetto più grafico e divertente, fa capire chiaramente che WhatsApp vuole sfruttare l’AI per rendere la sua piattaforma ancora più intuitiva e creativa. Se questo esperimento avrà successo, non sarebbe strano vederlo esteso anche ad altre parti dell’app, magari per creare automaticamente foto profilo o sfondi personalizzati.

Insomma, il futuro di WhatsApp sarà sempre più guidato dall’intelligenza artificiale, ma l’obiettivo resta lo stesso di sempre: offrire agli utenti un modo facile e immediato per personalizzare e rendere uniche le proprie conversazioni.