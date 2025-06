WhatsApp introduce la funzione per inoltrare messaggi a Meta AI

Meta cerca di rendere l’interazione con la intelligenza artificiale più semplice nell’app di WhatsApp. Grazie a una recente funzionalità, disponibile per alcuni beta tester su dispositivi Android, gli utenti possono ora inoltrare messaggi, immagini e video direttamente a Meta AI, senza dover passare attraverso il copia e incolla. Questo aggiornamento non solo semplifica il processo, ma permette anche di arricchire l’interazione con note contestuali personalizzate.

Inoltra a Meta AI

Una delle caratteristiche più innovative è la possibilità di aggiungere annotazioni durante l’inoltro dei messaggi. Ad esempio, un utente può condividere un’immagine e chiedere a Meta AI: “Puoi descrivere cosa vedi?” oppure “Questa immagine è autentica?”. Questo permette di ottenere risposte più pertinenti e specifiche, personalizzate in base alle esigenze individuali. È una funzionalità che amplia le possibilità di utilizzo dell’intelligenza artificiale, integrandola maggiormente nella vita quotidiana.

Per quanto riguarda la privacy, WhatsApp garantisce che Meta AI può accedere esclusivamente ai contenuti condivisi volontariamente dagli utenti. Questo significa che l’inoltro dei dati è completamente facoltativo. Tuttavia, è importante sottolineare che i contenuti condivisi potrebbero essere utilizzati per migliorare i sistemi di intelligenza artificiale dell’azienda.

Questo aspetto potrebbe sollevare qualche preoccupazione tra gli utenti più attenti alla privacy, e ciò potrebbe causare un’implementazione solo parziale di questa funzione in Europa, dove la UE ha già più volte criticato il funzionamento di Meta AI.

Quando arriva l’inoltro all’AI

Attualmente, questa funzione beta è in fase di distribuzione graduale e sarà estesa a un numero crescente di utenti nelle prossime settimane. Questo aggiornamento potrebbe presto essere integrato anche nella versione stabile dell’applicazione, rendendo disponibile questa innovazione a un pubblico più ampio.

Con questa nuova funzionalità, WhatsApp continua a evolversi, arricchendo la propria piattaforma con strumenti che facilitano l’interazione tra le persone e le tecnologie avanzate. La possibilità di comunicare in modo diretto e immediato con Meta AI apre la strada a nuove opportunità di utilizzo dell’intelligenza artificiale, sia in ambito personale che professionale, ma va attentamente messa a punto sia per far sì che offra buoni risultati, sia per evitare di incappare in problemi con la UE.