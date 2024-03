WhatsApp: la lista di smartphone che da IERI non sono più supportati

Ieri 29 febbraio è stato l’ultimo giorno nel quale alcuni smartphone hanno potuto utilizzare WhatsApp. Esattamente da oggi 1 marzo, la situazione cambia: il colosso della messaggistica istantanea ha interrotto il supporto per svariati dispositivi appartenenti sia al sistema operativo Android che a quello iOS di Apple.

Questa decisione, annunciata come ogni anno, porta gli utenti possesso di tutti quegli smartphone presenti in lista a dover cambiare telefono. Tale operazione da parte di WhatsApp è fondamentale, in quanto serve avere a disposizione un hardware aggiornato a tal punto da poter sostenere gli aggiornamenti che il colosso rilascia ormai costantemente.

WhatsApp dice addio al supporto di diversi smartphone, ci sono nomi molto famosi

Per quanto concerne il mondo Android, tutti quei dispositivi che appartengono alla serie 4.0 KitKat non avranno più il supporto da parte di WhatsApp. Esattamente dalla giornata di oggi infatti la celebre applicazione di messaggistica non consente più agli smartphone della lista in basso di poter usare la piattaforma. Ci sono nomi molto importanti, soprattutto tra i dispositivi di Samsung ed LG.

Lo stesso vale anche per Apple, con i prodotti appartenenti ad iOS 11 che salutano definitivamente il mondo WhatsApp. Esattamente a partire da questa giornata, gli iPhone 6S, 6S Plus ed SE non avranno più l’opportunità di servirsi dell’applicazione colorata di verde.

In merito ai device del mondo Android che dal 29 febbraio hanno perso il supporto, ecco la lista completa con tutti i nomi:

Samsung

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace2

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

LG

Optimus L2 II

Optimus L3 II

Optimus L3 II Dual

Optimus L4 II

Optimus L5 II

Optimus L5 Dual

Optimus L7 II

Optimus L7 Dual

Optimus F3

Optimus F3Q

Optimus F5

Optimus F6

Optimus F7

Lucid 2

LG Enlighten

HTC

Desire 500

Sony

Xperia M

Huawei