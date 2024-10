WhatsApp: la richiesta d'aiuto tramite messaggio può rubarvi l'account

Quante volte gli utenti si sono ritrovati a lottare contro le varie truffe che girano sul web e soprattutto riguardo a WhatsApp? Non è di certo la prima volta che si sente parlare di un inganno che sta correndo rapidamente all’interno della chat più famosa del mondo. Balzata agli onori della cronaca nazionale ed internazionale, la notizia di questa giornata è veramente clamorosa: si starebbe diffondendo di nuovo un messaggio che avrebbe fatto tremare più persone in passato.

È da dire che in molte ci sono anche cascate, purtroppo non potendo tornare indietro. In alcuni casi, la stessa truffa è stata declinata diversamente, portando via anche dei soldi ai poveri malcapitati e tutto a discapito anche del buon nome di WhatsApp. Nel caso in cui doveste ritrovarvi di fronte ad un testo che segnala un messaggio di aiuto da parte di un figlio o di un conoscente, fate molta attenzione.

WhatsApp: il messaggio parla di un telefono perso e di una richiesta di aiuto

Quando gli utenti hanno ricevuto un messaggio su WhatsApp che parlava di una persona in difficoltà, hanno avuto paura. Le notizie che venivano dai giornali non erano rassicuranti: si trattava di una truffa. Questa ora si sta ripetendo e in duplice versione.

Il primo messaggio arriva da una persona estranea che dice di dover ricevere indietro un codice arrivato al malcapitato di turno. Questa sequenza alfanumerica serve per attivare l’account della vittima su un altro telefono, motivo per il quale il truffatore la sta contattando. Non mandate dunque nulla indietro: potrebbe essere l’ultima volta che vedrete il vostro account.

L’altro modo in cui si manifesta la truffa su WhatsApp invece è con un messaggio di aiuto da parte di un figlio, di un parente o un conoscente. Nel testo c’è scritto che serve una ricarica su una carta di credito o Postepay siccome la persona in questione si troverebbe in difficoltà. State quindi molto attenti ed evitate in ogni modo di cascare in questi tranelli che sono purtroppo ancora in giro.