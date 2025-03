WhatsApp: la traduzione automatica sta arrivando, manca pochissimo

Si discuteva alcuni giorni fa dell’arrivo della traduzione automatica all’interno di WhatsApp, così da abbattere ogni tipo di barriera linguistica tra gli utenti di paesi diversi. A quanto pare l’aggiornamento si sta avvicinando e a fornire qualche anticipazione in merito ci avrebbe pensato WABetaInfo, piattaforma che analizza le varie beta dell’applicazione di messaggistica. Nella release 2.24.26.9 per Android infatti la traduzione è già in fase di test avanzata.

Un mondo senza barriere linguistiche: WhatsApp ci mette del suo

Chiunque abbia mai provato a chattare con qualcuno che parla un’altra lingua sa bene quanto possa essere macchinoso dover passare da un’app all’altra per tradurre i messaggi. WhatsApp punta a eliminare questa fatica, permettendo di:

Tradurre automaticamente le chat e i canali senza uscire dall’app;

senza uscire dall’app; Selezionare una lingua di origine e una di destinazione , adattando la funzione alle proprie esigenze;

, adattando la funzione alle proprie esigenze; Tradurre un singolo messaggio manualmente, nel caso si voglia controllare il significato esatto di una frase.

Capita molto spesso infatti di parlare con persone di nazionalità diverse, che sia per lavoro o semplicemente dopo un viaggio in cui vi siete fatti degli amici. Grazie a WhatsApp e alla traduzione simultanea, parlerete come se entrambi parlaste la stessa lingua.

Più sicurezza: la traduzione avverrà direttamente sullo smartphone

Uno dei punti di forza di questa funzione è l’attenzione alla privacy. WhatsApp ha deciso di gestire la traduzione localmente sul dispositivo, senza inviare i messaggi a server esterni. In questo modo, i contenuti restano privati e protetti, nel pieno rispetto della crittografia end-to-end. Basterà solo scaricare il pacchetto della lingua desiderata in modo da poter avere anche la traduzione quando non siete online.

In questo momento solo alcuni utenti iscritti alla beta hanno il privilegio di poter provare quello che potrebbe essere uno degli aggiornamenti più importanti di sempre di WhatsApp. Per gli altri bisognerà attendere le prossime settimane in quanto la funzione è già a buon punto.