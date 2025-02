WhatsApp si aggiorna, arriva la traduzione automatica dei messaggi

L’attenzione che WhatsApp mette riguardo alle segnalazioni da parte degli utenti è sempre massima. Tutto ciò è confermato dai grandi aggiornamenti che sono arrivati sia nell’ultimo periodo che nel corso degli anni. Il colosso della messaggistica istantanea ora si appresta ad introdurre un’altra grande novità, la quale consentirà a chiunque di parlare con qualsiasi persona proveniente da qualunque parte del globo. Sta infatti per arrivare a una funzione di traduzione automatica che al momento sarebbe in fase di test all’interno della beta numero 2.24.25.30 riservata agli utenti Android.

Questo è già un buon punto di inizio in quanto, quando un aggiornamento va in fase di test, non è tanto lontano dall’arrivo ufficiale.

WhatsApp si prepara ad abbattere le barriere linguistiche: non ci sarà più bisogno di traduttori esterni

Attualmente, chi deve scrivere in una lingua che non conosce è spesso costretto a copiare e incollare i messaggi in un traduttore, un passaggio che rallenta la conversazione. Con l’integrazione della traduzione nativa, tutto avverrà direttamente dentro WhatsApp, rendendo il processo molto più immediato.

Come funzionerà la nuova traduzione su WhatsApp

Dai test in corso emergono due aspetti interessanti:

Riconoscimento automatico della lingua: WhatsApp sarà in grado di individuare la lingua del messaggio senza bisogno di selezionarla manualmente, proprio come avviene su Google Translate;

WhatsApp sarà in grado di individuare la lingua del messaggio senza bisogno di selezionarla manualmente, proprio come avviene su Google Translate; Traduzione offline: a differenza di altre soluzioni, questa funzione non dipenderà dai servizi di Google. Meta ha sviluppato un proprio sistema, basato su pacchetti di lingua scaricabili da circa 24MB, che permetteranno di tradurre i messaggi anche senza una connessione attiva.

Quando sarà disponibile il nuovo aggiornamento per WhatsApp

Almeno per ora non c’è modo di conoscere una data ufficiale del lancio di questo attesissimo aggiornamento di WhatsApp. Essendo già in corso d’opera una fase di test, si pensa che il momento non sia poi così lontano.

Se tutto andrà come previsto, questa novità renderà le conversazioni tra lingue diverse molto più semplici e naturali, senza dover perdere tempo con strumenti esterni. Un aggiornamento che potrebbe cambiare il modo in cui milioni di persone comunicano ogni giorno.