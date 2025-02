WhatsApp: link ai profili social e modifiche per le chat di gruppo, cosa cambia

L’attività di WhatsApp è perpetua. Gli ingegneri lavorano costantemente a nuovi aggiornamenti da introdurre sulla piattaforma, che pur essendo già la migliore al mondo, necessita sempre di qualche piccolo accorgimento. Durante le ultime ore sembra che si stia parlando tanto di nuovi strumenti in arrivo per la personalizzazione del profilo ma non solo. WhatsApp infatti ha intenzione anche di migliorare le chat di gruppo.

Collegare i profili social al proprio account WhatsApp

Tra le novità che sono state scoperte analizzando alcune versioni beta di WhatsApp, c’è quella che garantisce l’aggiunta dei link per il collegamento ai propri profili social direttamente all’interno delle impostazioni. Ora come ora sembra che ci sia la possibilità di aggiungere solo Instagram, ma a breve tutto dovrebbe essere ampliato.

Questa caratteristica potrebbe risultare particolarmente utile per chi utilizza WhatsApp anche per lavoro o per connettersi più facilmente con amici e colleghi. Il collegamento ai social sarà visibile nel profilo dell’utente e accessibile con un semplice tap.

Etichette nei gruppi per distinguere i partecipanti

Un’altra funzione in fase di test riguarda l’introduzione di etichette personalizzate nei gruppi. L’obiettivo è permettere agli utenti di identificare meglio il proprio ruolo all’interno di una chat, rendendo le conversazioni più chiare.

Per esempio, in un gruppo scolastico, i partecipanti potrebbero impostare etichette come “Genitore di Sofia” o “Professore di matematica”. Allo stesso modo, in una chat condominiale, si potrebbero vedere diciture come “Inquilino 5A” o “Amministratore”.

Questa funzione è stata individuata nella beta per Android, ma non è ancora attiva per gli utenti.

Quando arriveranno queste novità

Entrambe le funzioni sono ancora in fase di sviluppo e WhatsApp non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle tempistiche di lancio. Di solito, le novità testate nella beta vengono distribuite solo dopo diverse settimane o mesi di sperimentazione.

Per ora, chi vuole provare in anticipo le nuove funzioni può iscriversi al programma WhatsApp Beta su Android e iOS, anche se la disponibilità varia in base agli aggiornamenti di Meta.