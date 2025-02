WhatsApp, le truffe di San Valentino colpiscono gli utenti: ecco come funzionano

È sempre il momento giusto per far circolare una truffa all’interno delle principali chat in uso agli utenti di tutto il mondo. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, questa giornata di San Valentino si starebbe dimostrando molto proficua in questo senso. Le truffe di tipo sentimentale si stanno diffondendo sempre di più e, sebbene le varie piattaforme di Meta – WhatsApp tra tutte – stiano tentando di arginare il fenomeno, qualcosa riesce sempre a penetrare.

Secondo un recente report, i criminali utilizzano identità false per instaurare rapporti di fiducia e, una volta ottenuta la confidenza della vittima, chiedere denaro o proporre investimenti fraudolenti.

Come funziona in genere la truffa romantica su WhatsApp

Stando alle testimonianze di diversi utenti su WhatsApp, i truffatori si fingono professionisti di successo, come militari o imprenditori, e inviano messaggi a raffica sperando che qualcuno risponda. Dopo aver instaurato un legame emotivo, passano alla richiesta di denaro o dati personali, spesso con scuse credibili come problemi economici improvvisi o investimenti “sicuri”.

Ecco alcuni schemi di truffa individuati di recente:

Falsi militari sui social : su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube , i truffatori si fingevano soldati statunitensi in missione, raccontando di essere soli e alla ricerca di affetto. Dopo aver agganciato le vittime, spostavano la conversazione su WhatsApp o Telegram e chiedevano bonifici o buoni regalo , spesso utilizzando numeri di telefono nigeriani.

: su , i truffatori si fingevano soldati statunitensi in missione, raccontando di essere soli e alla ricerca di affetto. Dopo aver agganciato le vittime, spostavano la conversazione su e chiedevano , spesso utilizzando numeri di telefono nigeriani. Impostori famosi : in USA, Giappone, Emirati Arabi e altri paesi , finti VIP si introducevano nei gruppi di fan , inviando messaggi per stabilire un contatto con le vittime e poi chiedere donazioni in criptovalute o carte prepagate , spacciandole per “regali d’amore” o aiuti economici.

: in , finti VIP si introducevano nei , inviando messaggi per stabilire un contatto con le vittime e poi chiedere , spacciandole per “regali d’amore” o aiuti economici. False agenzie matrimoniali: un’operazione partita dal Kenya ha coinvolto persone in tutta l’Africa, promettendo incontri con uomini ricchi o relazioni con donne africane. I truffatori convincevano le vittime a pagare per ricevere contatti, per poi sparire nel nulla.

Come difendersi dalle truffe

Se ricevi un messaggio inaspettato da qualcuno che dichiara di cercare l’amore:

Verifica sempre l’identità della persona , cercando il suo nome online;

, cercando il suo nome online; Diffida da chi chiede soldi o dati personali , soprattutto dopo poco tempo;

, soprattutto dopo poco tempo; Non inviare mai denaro o carte prepagate a chi conosci solo virtualmente;

a chi conosci solo virtualmente; Segnala i profili sospetti sulle piattaforme social o di messaggistica.

Le truffe romantiche sono sempre più raffinate, e San Valentino è uno dei momenti preferiti dai criminali per colpire. Prestate dunque tanta attenzione e cercate di non cadere vittime di tranelli del genere.